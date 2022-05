L’UE accuse Apple d’avoir enfreint le droit de la concurrence sur Apple Pay

En un mot: les problèmes antitrust d’Apple se poursuivent, les régulateurs de l’UE déterminant que les politiques de communication en champ proche de Cupertino ne réussissent pas l’épreuve anticoncurrentielle. La Commission européenne estime que le géant de la technologie devrait partager ses API NFC avec des applications de portefeuille concurrentes. Bien sûr, Apple pense que ce serait un problème de sécurité important.

Lundi, la Commission européenne (CE) a publié une communication des griefs contre Apple limitant les capacités de paiement NFC exclusivement à son service Apple Pay. Selon la commission, il s’agit d’un abus de la position dominante de l’entreprise et est contraire aux lois sur la concurrence de l’Union européenne (UE). La décision fait suite à une enquête lancée la semaine dernière sur la question.

Dans une conclusion préliminaire, la vice-présidente exécutive de la commission, Margrethe Vestager, a déclaré que certains services de paiement avaient annulé leurs plans pour la fonctionnalité de paiement NFC car ils ne pourraient pas atteindre les utilisateurs d’iPhone. La commission estime que d’autres services de paiement devraient avoir accès aux mêmes fonctionnalités qu’Apple Pay.

Apple Pay est facilement le plus grand portefeuille mobile basé sur NFC sur le marché. La CE pourrait déterminer qu’Apple a atteint cette position de leader en empêchant d’autres applications sur iPhone d’accéder à la technologie utilisée par Apple Pay, ce qui constituerait un abus illégal d’une position dominante. Dans ce cas, Apple pourrait faire face à des dizaines de milliards de dollars d’amendes.

Le Guardian note qu’Apple a publié une déclaration expliquant que l’accent mis par Apple Pay est sur la facilité et la sécurité pour les clients. La société affirme que permettre à des tiers d’utiliser les paiements NFC rendrait les iPhones moins sûrs. Apple a également affirmé qu’il n’avait pas empêché d’autres services de paiement d’utiliser NFC, mais n’a pas fourni de détails.

« Nous avons conçu Apple Pay pour fournir aux utilisateurs un moyen simple et sécurisé de présenter numériquement leurs cartes de paiement existantes et aux banques et autres institutions financières de proposer des paiements sans contact à leurs clients », a déclaré le porte-parole. « Apple Pay n’est qu’une des nombreuses options disponibles pour les consommateurs européens pour effectuer des paiements et a garanti un accès égal au NFC tout en établissant des normes de pointe en matière de confidentialité et de sécurité. »

Apple a eu une lutte permanente avec les régulateurs européens. Récemment, l’Autorité des consommateurs et des marchés a forcé Apple à laisser les applications de rencontres néerlandaises gérer les paiements en dehors du processeur de paiement d’Apple. L’UE est également en train de décider d’une loi qui pourrait obliger Apple à autoriser le chargement latéral sur ses appareils.