Le Portugal a connu une augmentation des vols de pots catalytiques et de compteurs, comme nous l’avons déjà mentionné ici. Le but des voleurs est d’obtenir des métaux précieux et semi-précieux tels que le cuivre, le platine, le palladium ou le rhodium.

Selon des informations récentes, le PSP a arrêté 15 personnes et saisi 15 tonnes de catalyseurs, dans le cadre de l’opération qu’il a menée ce matin à Lisbonne, Setúbal et Porto dans le but de démanteler un réseau dédié au vol de ce matériel.

Aujourd’hui, la PSP a lancé une opération à Lisbonne, Setúbal et Porto, dans le cadre d’une enquête sur un réseau responsable de vols de catalyseurs, avec 21 mandats de perquisition domiciliaire et non domiciliaire et 17 mandats d’arrêt.

Dans un communiqué, le commandement métropolitain de la police de sécurité publique de Lisbonne a indiqué que l’opération résultait d’une enquête sur un réseau responsable du vol, de la réception et de la transformation de catalyseurs volés dans divers endroits du pays.

Conseils pour prévenir le vol de catalyseur

La GNR a récemment laissé quelques conseils sur les réseaux sociaux, afin que les citoyens eux-mêmes adoptent une position plus vigilante. Ainsi, à titre de conseils, le GNR indique que :

Évitez de stationner dans des endroits isolés ou mal éclairés;

Dans la mesure du possible, essayez de noter les données des véhicules suspects et étranges dans la zone ;

Ayez toujours à portée de main les numéros de téléphone du corps de police du secteur de votre résidence;

Les chiffres officiels indiquent que, l’année dernière, environ 20 convertisseurs catalytiques de voiture ont été volés par jour. Ces pièces automobiles sont également composées de métaux précieux ou semi-précieux tels que le platine, le palladium ou le rhodium, qui sont actuellement extrêmement chers et atteignent des valeurs allant jusqu’à mille euros sur le marché noir.

Le convertisseur catalytique est un dispositif du système d’échappement qui sert à convertir les gaz polluants issus de la combustion.

Sa fonction est de transformer, par des réactions chimiques, les Hydrocarbures (HC), les Oxydes d’Azote (NOx) et le Monoxyde de Carbone (CO), en substances inoffensives pour l’atmosphère et pour l’homme, telles que la Vapeur d’Eau (H2O), le Dioxyde de Carbone (CO2) et Azote (N2).