Le jouet pour bébé Fisher-Price a été modifié pour jouer à Elden Ring

Le monde technologique ne cesse de nous étonner avec les histoires et les inventions constantes qui continuent d’émerger. Et le plus récent vaut vraiment la peine d’être noté pour être si caricatural.

Selon les informations révélées, un moddeur a récemment apporté des modifications à un jouet pour bébé de la marque Fisher-Price afin de jouer au jeu populaire Elden Ring.

Jouet modifié pour jouer Elden Ring

Quand vous pensez que vous avez tout vu, voici, il y a une autre histoire incroyable pour nous montrer que, vraiment, l’être humain est assez créatif et engins.

Récemment, le modder nommé Dylan « Rudeism » Beck a apporté des modifications à un jouet pour bébé Fisher-Price, ceux avec divers boutons et mélodies pour égayer les plus petits, et l’a transformé en un véritable contrôleur Xbox avec tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Elden Ring.

Le jouet s’appelle Fisher-Price Game & Learn Controller et les changements n’ont pas affecté les effets sonores du jouet. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux tout en écoutant la musique et les sons des enfants. Le moddeur a partagé l’exploit sur son compte Twitter, où il a également laissé une vidéo rejouant le succès du créateur FromSoftware avec cette commande enfantine.

Si vous êtes intéressé par ces changements, alors ce n’est peut-être pas la première fois que vous entendez parler de ce moddeur, car « Rudeism » avait déjà créé d’autres gadgets curieux. Par exemple, passé le jeu Dark Souls 3 avec un commande morse; construit un sabre laser contrôlé par le mouvement et d’autres créations insolites.

À The Verge, le moddeur a avoué que ce projet de jouet est l’un de ses favoris »en raison de l’apparence propre« .

Tous les boutons du jouet fonctionnent et le moddeur explique mieux quelle est la fonction de chacun d’eux. Par exemple, le bouton jaune fonctionne comme LS ou RS et change les boutons ABCD en options Start/Select/Tab.

Rudeism avoue que c’était un projet qui n’a duré que deux semaines et que tout a commencé comme une blague après que quelqu’un a mentionné sur Twitter que le jouet serait « parfait pour jouer Elden Ring« . À son tour, pour la réalisation de cette idée, le moddeur n’a investi que 20 dollars, ce qui inclut le jouet lui-même mais, bien sûr, exclut l’imprimante 3D utilisée pour créer certaines pièces nécessaires.