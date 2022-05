La Commission européenne accuse Apple de pratiques antitrust pour limiter le NFC dans Apple Pay

Les pratiques anticoncurrentielles des géants de la technologie sont constamment analysées et, dans l’Union européenne, les entreprises ont déjà reçu de lourdes amendes et de profonds changements dans leur mode de fonctionnement. Il y a maintenant des développements dans l’affaire impliquant Apple et son Apple Pay.

La Commission envoie une communication des griefs à Apple concernant les pratiques antitrust liées à Apple Pay.

La Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire concernant l’abus de sa position dominante sur les marchés du portefeuille mobile sur les appareils iOS. En cause, les limitations qu’Apple impose à l’accès à la concurrence d’une technologie standard utilisée pour les paiements sans contact avec les appareils mobiles dans les magasins, le NFC bien connu.

La Commission conteste la décision d’Apple d’empêcher les développeurs d’applications de portefeuille mobile d’accéder au matériel et aux logiciels nécessaires sur leurs appareils, en faveur de sa propre solution, Apple Pay.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, responsable de la politique de concurrence, a déclaré :

Les paiements mobiles jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie numérique. Il est important pour l’intégration des marchés européens des paiements que les consommateurs bénéficient d’un paysage des paiements compétitif et innovant. Nous avons des indications selon lesquelles Apple a restreint l’accès des tiers à la technologie clé nécessaire pour développer des solutions de portefeuille mobile concurrentes sur les appareils Apple. Dans notre communication des griefs, nous avons conclu à titre préliminaire qu’Apple pourrait avoir restreint la concurrence au profit de sa propre solution Apple Pay. Si elle est confirmée, une telle conduite serait illégale en vertu de nos règles de concurrence.

Apple Pay sera-t-il le seul à garantir la sécurité des utilisateurs Apple ?

Apple Pay est la propre solution d’Apple pour les iPhones, les iPads et les montres Apple, utilisée pour permettre les paiements mobiles dans les magasins physiques et en ligne. Il existe ainsi un écosystème fermé dans lequel Apple contrôle tous les aspects de l’expérience utilisateur, y compris en bloquant l’accès aux développeurs de solutions similaires.

La Commission considère, à un stade précoce, qu’Apple dispose d’un pouvoir de marché significatif sur le segment des appareils mobiles intelligents et d’une position dominante sur les marchés des portefeuilles mobiles.

En particulier, Apple Pay est la seule solution de portefeuille mobile qui peut accéder à la connexion NFC requise sur iOS.

Apple a précédemment affirmé que la limitation de l’accès aux systèmes de paiement tiers visait à accroître la sécurité des utilisateurs. Ce n’est qu’à travers votre système que vous pourrez empêcher les paiements frauduleux via vos appareils.