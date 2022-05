ISMC investit 3 milliards de dollars pour construire la 1ère usine de puces en Inde

La pénurie de composants, qui après tout peut durer plus longtemps que prévu, est un problème qui a gravement affecté et continue d’affecter le marché technologique. Et ce problème a mis en lumière les faiblesses du secteur et l’urgence de trouver des solutions.

En tant que tel, le pari sur de nouvelles usines ou l’expansion d’usines existantes a été une décision que de nombreuses entreprises et gouvernements ont adoptée. Et maintenant, on sait que l’ISMC, un consortium international de semi-conducteurs, investira environ 3 milliards de dollars américains pour construire la première usine de puces en Inde, notamment dans la région du Karnataka.

Le consortium Chip investit dans la 1ère usine de l’industrie en Inde

Selon les dernières informations révélées, le consortium international de semi-conducteurs ISMC investira un montant de 22 000 INR (roupies indiennes), ce qui correspond à environ 3 milliards de dollars américains, pour la construction de la première usine de puces en Inde, notamment dans l’État de Karnataka.

La nouvelle a été avancée par le gouvernement de l’Etat indien ce dimanche (1), où il est également mentionné que cette première unité de fabrication de semi-conducteurs en Inde devrait générer plus de 1.500 emplois directs et 10.000 emplois indirects. La page Twitter officielle du secteur des investissements de l’État du Karnataka a partagé des images de la célébration de cet investissement d’un million de dollars.

ISMC est une joint-venture entre Next Orbit Ventures d’Abu Dhabi et Tower Semiconductor d’Israël. Ce dernier vient d’être racheté par Intel pour 5,4 milliards de dollars.

Selon le gouvernement indien, le marché indien des semi-conducteurs devrait passer de 20 milliards de dollars en 2020 à 63 milliards de dollars en 2026.

Cette annonce est une nouvelle tentative du pays asiatique dans son objectif d’attirer des entreprises mondiales et de devenir un fournisseur mondial de puces. Dans le cadre de cet effort, le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a récemment invité les sociétés américaines de semi-conducteurs à investir dans le pays.