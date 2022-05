Ce sont les smartphones Android les plus puissants d’avril, selon AnTuTu

Quiconque envisage d’acheter un smartphone doit toujours tenir compte de différents facteurs. Et, selon les besoins des consommateurs, des aspects tels que les performances, la batterie, l’appareil photo, la taille et, bien sûr, le prix, sont toujours parmi les plus appréciés.

Ainsi, et même pour aider les plus indécis, la plateforme AnTuTu vient de dévoiler quels sont les smartphones Android les plus puissants du mois d’avril. Rencontrons-les !

Comme d’habitude, la plateforme de référence AnTuTu a dévoilé sa dernière liste des meilleurs et des plus puissants smartphones Android. Les données collectées se réfèrent à la période comprise entre le 1er et le 30 avril, et se limitent principalement aux équipements présents sur le marché chinois.

Les téléphones Android haut de gamme les plus puissants

A commencer par le tableau des modèles haut de gamme, le tableau est marqué par quelques changements, par rapport au mois de mars. Et tandis que le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm continue de dominer, il y a maintenant la présence du nouveau vivo X80 avec le rival Dimensity 9000 SoC de MediaTek.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessous, le smartphone Android le plus puissant d’avril est le Black Shark 5 Pro de Xiaomi (illustré dans l’image d’ouverture de cet article), suivi du Nubia Red Magic 7 Pro et du Lenovo Legion Y90. La quatrième place appartient au live X80 et au milieu du tableau apparaît l’iQOO 9, suivi de l’iQOO 9 Pro. Déjà les dernières places appartiennent au live X Note, iQOO Neo 6, Xiaomi 12 Pro et Realme GT2 Pro.

En plus des produits phares, AnTuTu a également révélé la liste des Android les plus puissants du milieu de gamme supérieur, où également de légers changements avec l’arrivée du processeur MediaTek Dimensity 8100.

Dans la liste que nous voyons ci-dessous, nous voyons que cela est alors dirigé par le Redmi K50. En deuxième place vient le Realme GT Neo 3 suivi du iQOO Neo5 Vitality et du Realme GT Neo 2. Du milieu du tableau aux dernières places nous avons le Realme GT, iQOO Neo5 SE, OPPO Reno 6 Pro+ 5G, iQOO Neo5 , Oppo Find X3 et le Realme GT Neo 2T.

Enfin, la plateforme a tout de même laissé les androïdes milieu de gamme les plus puissants du mois qui vient de s’achever. Ici, Snapdragon continue de dominer, étant présent dans pratiquement tous les téléphones de ce TOP 10.

Le téléphone iQOO Z5 occupe la première place, suivi du Xiaomi Civi 1S et du Honor 60 Pro. À la quatrième place se trouve l’Oppo Reno7 5G, qui est le seul du tableau avec le SoC de MediaTek, à savoir le Dimensity 900.

La cinquième place est occupée par les Realme Q3, suivis du Xiaomi Mi 11 Lite et du Honor 60. À leur tour, les modèles Honor 50 Pro, Honor 50 et Huawei Nova 9 sont en bas de la liste.