Guerre en Ukraine : « Ghost of Kiev » est mort ou est-ce juste une fake news ?

Certains disent que cette guerre a eu un énorme impact sur le monde, car les informations circulent très vite, notamment via les réseaux sociaux. Les fausses nouvelles font partie de cette guerre et sont même utilisées comme stratégie.

Récemment, des informations ont émergé selon lesquelles le Fantôme de Kiev est mort ! Est-ce vrai ou est-ce juste une fake news ?

Selon la BBC, des informations ont commencé à circuler sur Internet selon lesquelles le « Ghost of Kiev » avait abattu une quarantaine d’avions ennemis. Ce serait un exploit impressionnant compte tenu de la puissance des Russes. Cependant, le Commandement de l’armée de l’air ukrainienne a publié sur Facebook que le « Ghost of Kiev est un super-héros légendaire créé par les Ukrainiens! ». Dans le message, il demande à « la communauté ukrainienne de ne pas négliger les règles élémentaires d' »hygiène de l’information » » et de « valider les sources d’information avant de publier des informations de ce type ».

Certains médias affirment que le héros de l’aviation serait le major Stepan Tarabalka, 29 ans. Les autorités ukrainiennes indiquent qu’il est mort au combat le 13 mars et a été honoré à titre posthume de la médaille du Héros de l’Ukraine.

Le pays a ensuite officiellement décrit le « fantôme de Kiev » comme une « représentation collective des pilotes de la 40e brigade aérienne tactique de l’armée de l’air, qui a défendu le ciel de la capitale ukrainienne », plutôt qu’un simple héros légendaire.

Cette histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux et la vérité est qu’elle n’est toujours pas très bien comprise.Le ministre ukrainien de la Défense a célébré l’héroïsme de Tarabalka sur Twitter.

S’adressant à CNN, des experts en action militaire disent douter d’une telle histoire, la qualifiant de « propagande pour remonter le moral ». Un expert militaire ukrainien a déclaré à la BBC, sous couvert d’anonymat, que l’histoire du « Fantôme de Kiev » avait « contribué à remonter le moral à une époque où les gens avaient besoin d’histoires simples ».