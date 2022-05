Disney + veut également limiter le partage de compte utilisateur

Avec de plus en plus d’utilisateurs, les services de streaming cherchent à maximiser leurs profits et la manière dont leurs plateformes sont utilisées. Les moyens par lesquels ils tentent d’empêcher le partage de compte sont connus, ce qui est de plus en plus courant.

Après avoir vu comment Netflix le fait, il y en a maintenant un autre qui veut mettre fin à cette pratique. Aussi Disney+ semble s’engager dans cette voie et devrait bientôt commencer à vouloir limiter le partage des comptes utilisateurs.

Une pratique que beaucoup utilisent pour accéder aux services de streaming est le partage de compte. Cette façon d’accéder peut faire économiser beaucoup d’argent aux utilisateurs, une pratique qui finit par nuire à Netflix, Disney+ et à de nombreux autres services.

Le changement dans ce scénario semble déjà avoir commencé, avec des mesures et des idées très concrètes pour l’inverser. Si jusqu’à présent ce n’était qu’un problème visible avec Netflix, Disney+ semble vouloir commencer à prendre des mesures similaires.

Selon ce qui a été révélé, et toujours uniquement en Espagne, Disney+ a commencé à envoyer des questionnaires à ses clients. Dans cette recherche en cours, le service de streaming demande pourquoi ses utilisateurs ont choisi de partager leurs comptes.

Les questions sont simples et directes, cherchant à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les utilisateurs partagent. Plus précisément, il se concentre sur les actions en dehors de l’adresse enregistrée pour le compte.

On ne sait pas encore quel est le but de cette collecte d’informations et quelles mesures seront prises à l’avenir. Ce pourrait être le début d’un changement qui sera appliqué à l’avenir et qui changera complètement ce service de streaming.

Comme Netflix, Disney+ semble également prêt à changer la façon dont il autorise l’utilisation de ses comptes. Vous ne devez pas souhaiter que ce partage existe et qu’il réduise les bénéfices de l’entreprise. Les mesures à prendre devraient apparaître prochainement.