Apple Watch Series 8 peut enfin apporter un capteur de mesure de la température corporelle

Apple dans l’Apple Watch Series 7 n’a pas mis le capteur de mesure de la température corporelle car la technologie ne répondait pas aux exigences de qualité exigées par l’entreprise. Cependant, la version Series 8 pourra enfin afficher la mesure de la température corporelle. Pour cela, l’algorithme devra donner à l’entreprise de Cupertino une totale certitude de qualité.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la smartwatch a désormais toutes les capacités pour intégrer ce nouveau capteur de santé. Mais…

Apple Watch Series 8 peut amener le capteur à mesurer la température corporelle

Oui, il y a toujours un inconvénient en ce qui concerne la qualité qu’Apple veut vendre sur ses appareils. Aussi parce que, comme on le sait, c’est ce pari sur les capteurs pour la santé et le bien-être qui a donné à l’Apple Watch l’importance et la puissance de marché qu’elle a acquises depuis son apparition.

La présentation de l’Apple Watch Series 7 a été, pour beaucoup, une déception. On parlait d’un tout nouveau design et de nouveaux capteurs, comme celui pour mesurer la température corporelle. La liste des nouvelles fonctionnalités s’est avérée beaucoup plus courte, mais abandonner ne semble pas être une option.

L’Apple Watch Series 8 n’est pas loin, et l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a quelque chose à révéler sur cet appareil.

Dans un post partagé via Twitter, l’analyste a révélé quelques détails sur la dernière version de la smartwatch. Selon Kuo, Apple a décidé de ne pas intégrer ledit capteur dans la smartwatch 2021 en raison de problèmes avec l’algorithme.

Un an plus tard, l’obstacle a peut-être été contourné, ce qui signifie que l’Apple Watch Series 8 peut en effet inclure un capteur de température corporelle.

L’algorithme très discuté est crucial, explique Kuo. Après tout, la température n’est presque jamais prise au poignet, donc tout doit fonctionner correctement :

Le défi de la mise en œuvre d’un capteur pour une mesure précise de la température corporelle est que la température de la peau varie rapidement en fonction de l’environnement extérieur. En termes de matériel, une montre intelligente ne peut pas mesurer la température interne, il est donc crucial que l’algorithme soit parfait.

Dit l’analyste.

Malgré qu’on parle de ce capteur, il faudra patienter environ 5 mois pour savoir s’il y a ou non une mesure de température cutanée sur l’Apple Watch 2022.

Il a également été question de communications d’urgence par satellite, mais tout cela manque de nouvelles technologies fiables et, surtout, de la volonté de l’utilisateur de les payer.