La date officielle d’EA Sports F1 2022 dévoilée

F1 2022 a déjà une date de départ, ont récemment partagé EA Sports et Codemasters dans un communiqué.

La nouvelle saison virtuelle de course automobile se positionne déjà sur la grille de départ. Venez voir quand le signal de départ est donné.

Codemasters et Electronic Arts ont récemment annoncé le jour où la nouvelle saison de Formule 1 commencera sur les consoles et les PC du monde entier. En d’autres termes, pour Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC.

La vraie saison est déjà lancée mais, comme cela a été annoncé, la saison virtuelle ne commencera que le 1er juillet (vendredi).

Dans EA Sports F1 2022, les joueurs participeront au Championnat du monde de Formule 1 FIA 2022 dans de nouvelles voitures hybrides, avec les nouvelles règles pour cette saison.

Avec une programmation plus compétitive et imprévisible, les joueurs testeront leurs compétences tout au long du calendrier 2022, y compris l’Autodromo Internacional pour le premier Grand Prix de Miami.

Dans une autre première, les joueurs peuvent entrer dans le monde glamour de la Formule 1 avec F1 Life, un hub personnalisable pour présenter leur collection de supercars, de vêtements et d’accessoires, gagnés grâce au gameplay, au Podium Pass et à la boutique en jeu de la marque.

« Nous sommes impatients d’accueillir nos joueurs dans la nouvelle ère de la Formule 1« , a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior, F1 chez Codemasters. « Parallèlement aux changements du monde réel, nous avons mis à jour la physique pour s’adapter aux nouvelles règles aérodynamiques et retravaillé la conception des pneus, rendant la maniabilité plus réaliste. Avec des circuits nouveaux et mis à jour, Adaptive AI, F1 Life et des options de jeu étendues, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les joueurs de prendre place et de vivre la vie d’un pilote de F1.«

Le jour de course reformaté permet aux joueurs de personnaliser leur configuration avec de nouvelles options immersives et des flux de tours de formation, des périodes de voiture de sécurité et des options d’arrêt au stand. Si l’option Immersive est sélectionnée, les joueurs seront confrontés à des défis risque-récompense, qui peuvent faire la différence entre un podium ou une fin sans points. Le streaming soulage la pression, avec des films authentiques et contrôlés qui gardent les joueurs proches de l’action. Pour une expérience F1 immersive ultime, la nouvelle fonctionnalité PC VR via l’Oculus Rift et le HTC Vive permet aux joueurs de vivre le drame depuis l’intérieur de la cabine.

Pour les fans nouveaux et occasionnels, la nouvelle IA adaptative permet aux joueurs moins expérimentés de rester compétitifs tout au long de chaque course, avec des pilotes IA opposés adaptés au niveau de compétence. Les menus accessibles et la manipulation reviennent également pour aider les joueurs à se rendre rapidement à l’action sans avoir besoin de comprendre les subtilités du jeu. Les programmes d’entraînement remaniés offrent plus de variété avec de nouveaux systèmes de notation et des vues de piste. Cela aide les joueurs à naviguer à la perfection dans chaque rebondissement avant de parcourir ces points clés du championnat.

F1 2022 propose également des fonctionnalités de retour améliorées, notamment Mon équipe, permettant aux joueurs de choisir leur budget de départ en fonction de trois points d’entrée : Nouveau venu, Challenger et Avant coureur. Le jeu voit des mises à jour de piste réelles pour l’Australie, l’Espagne et Abu Dhabi pour refléter les changements récents. F1 2022 propose également sa carrière acclamée de 10 ans, avec une option à deux joueurs, et le multijoueur est de retour pour des courses épiques contre la communauté mondiale des courses.

Les modes Mon équipe et Carrière sont de retour avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, ainsi que le retour du multijoueur en écran partagé.

Les joueurs peuvent précommander l’édition Champions dès maintenant, qui comprend trois jours d’accès anticipé et un pack de contenu limité inspiré de Miami.

F1 2022 arrive le 1er juillet sur Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC.