5 signes que votre smartphone peut être suivi

YISEELE Alarme Maison sans Fil Intelligent GSM, 18 Pièces Système d'alarme Sécurité LCD SMS/Appel Accueil Maison sécurité Anti-effraction intrus système composeur, Extensible (Version Française)

☎ YISEELE Le système d'alarme de maison convient aux appartements, aux copropriétés et aux petites entreprises. Les produits comprennent une station de base d'alarme, 10 détecteurs de porte, un détecteur de mouvement anti-animaux, 4 télécommandes et une sirène filaire ☎ Alarme Maison - Pas besoin d'utiliser Internet ou le réseau téléphonique, il prend en charge les cartes SIM 2G, 3G, 4G avec fonction d'appel vocal et fonction SMS, mais il ne peut pas prendre en charge Cartes de données et de flux (le produit n'inclut pas les cartes SIM, qui doivent être achetées séparément). La fonction d'alarme sur site peut également être réalisée sans carte SIM ☎ Alarme maison sans fil- Pas de frais mensuels, et pas besoin de signer un contrat avec une société de sécurité. Après avoir inséré la carte SIM, vous pouvez définir 6 groupes de numéros de téléphone d'alarme et 2 groupes de numéros de SMS d'alarme ☎ La station de base de l'alarme est équipée d'une pile rechargeable intégrée. Dans des situations d'urgence telles qu'une panne de courant, elle peut continuer à fonctionner pendant 6 à 8 heures. Lorsque le capteur de porte/fenêtre détecte une intrusion forcée et que le capteur de mouvement anti-animaux détecte un mouvement ou une activité suspects, la sirène filaire d'une puissance de 120 dB émet une alarme ☎ YISEELE Alarme Maison Sans fil gsm - tilise une voix en français, et le mode d’emploi est en français; système de sécurité domestique intuitif, installation et assemblage sans outils, plug and play. Le système entier a été programmé avec tous les accessoires avant de quitter l'usine, sans reprogrammation