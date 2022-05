Musk dit que les DM de Twitter devraient utiliser un cryptage de bout en bout

Pourquoi c’est important : la course a été folle depuis l’annonce de l’achat de Twitter par Elon Musk. Le PDG de SpaceX et de Twitter a été tout sauf timide pour exprimer son opinion sur les pratiques de Twitter en matière de modération de contenu. Plus tôt cette semaine, le pionnier de la technologie a très clairement exprimé sa position sur le cryptage des messages lorsqu’il a tweeté que les DM de Twitter devraient être cryptés de bout en bout, tout comme Signal et d’autres plates-formes de messagerie sécurisées.

Musk a fait cette déclaration quelques jours seulement après avoir conclu l’accord d’achat de la populaire plateforme de médias sociaux. La mise en œuvre du cryptage de bout en bout (E2EE) soutient les objectifs de Musk pour la plate-forme, qui incluent l’amélioration de Twitter avec « … de nouvelles fonctionnalités, la création d’algorithmes open source pour accroître la confiance, la défaite des spambots et l’authentification de tous les humains ».

Les DM de Twitter devraient avoir un cryptage de bout en bout comme Signal, afin que personne ne puisse espionner ou pirater vos messages – Elon Musk (@elonmusk) 28 avril 2022

Dans son état actuel, tout message direct envoyé entre les utilisateurs de Twitter est visible par l’expéditeur, le destinataire et tout administrateur Twitter disposant du niveau d’accès au système requis. Qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisateur moyen ? Vos messages directs, qui sont généralement destinés à être privés entre les parties, ne sont pas du tout privés. Ils peuvent être extraits et consultés à tout moment par le tiers (dans ce cas, les administrateurs de Twitter). La possibilité d’accéder à ces messages signifie qu’ils sont accessibles pour tout, des réponses aux demandes des forces de l’ordre aux pirates et aux acteurs malveillants souhaitant exploiter ou nuire aux expéditeurs, aux destinataires et aux autres parties référencées dans les messages.

E2EE aide à empêcher ces tiers d’accéder de manière inappropriée aux messages privés. Au lieu de cela, les messages sont convertis en texte chiffré, ce qui les rend inutiles pour quiconque accède ou intercepte le message. Le texte chiffré ne peut être déchiffré que lorsque l’expéditeur et le destinataire disposent des bonnes clés cryptomonnaies pour déchiffrer le message d’origine. Ce cryptage est destiné à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données, connues sous le nom de triade CIA.

Les partisans de la confidentialité en ligne saluent E2EE et les protections qu’il offre. D’autres utilisateurs, allant des gouvernements mondiaux aux organisations caritatives et aux groupes d’intérêts spéciaux, estiment que E2EE va trop loin et aide à cacher les activités criminelles et à protéger ceux qui s’y livrent. La seule certitude aujourd’hui est que les lignes autour de la confidentialité en ligne sont, et continueront probablement d’être, tout sauf claires.

Crédit d’image: Qu’est-ce que E2EE avec l’aimable autorisation de Heimdal Security