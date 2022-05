Warren Buffett ne paierait pas 25 $ pour tous les Bitcoins du monde, mais il aime Activision Blizzard

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si quelqu’un vous offrait tous les Bitcoins du monde pour 25 $, il est peu probable que vous refusiez, étant donné que BTC a une capitalisation boursière d’environ 746 milliards de dollars. Mais Warren Buffett, mieux connu comme le troisième homme le plus riche du monde, n’accepterait pas cet accord car Bitcoin ne vaut rien et ne produit rien, selon lui.

Le PDG / président de Berkshire Hathaway, Buffett, a clairement exprimé ses sentiments envers la cryptomonnaie dans le passé; il a autrefois appelé Bitcoin « mort aux rats au carré ». Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de sa société samedi, Buffett s’est de nouveau rallié contre les monnaies numériques et pourquoi il pense qu’elles sont un mauvais investissement.

« Si vous me disiez que vous possédiez tout le bitcoin du monde et que vous me l’offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas », a déclaré Buffett. « Qu’est-ce que j’en ferais ? »

Plutôt que de simplement exprimer de manière colorée ses sentiments envers Bitcoin, Buffett, à cette occasion, a donné une explication plus détaillée de la raison pour laquelle il le déteste tellement.

« Si vous avez dit… pour une participation de 1% dans toutes les terres agricoles des États-Unis, payez 25 milliards de dollars à notre groupe, je vous ferai un chèque cet après-midi », a expliqué l’investisseur. « [For] 25 milliards de dollars Je possède maintenant 1 % des terres agricoles. [If] vous m’offrez 1% de tous les immeubles d’appartements du pays et vous voulez encore 25 milliards de dollars, je vous fais un chèque, c’est très simple. Maintenant, si vous me disiez que vous possédez tout le bitcoin du monde et que vous me l’offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas car qu’est-ce que j’en ferais ? Je devrais te le revendre d’une façon ou d’une autre. Cela ne fera rien. Les appartements vont produire du loyer et les fermes vont produire de la nourriture. »

Le vice-président de Berkshire Hathaway et partenaire commercial de longue date de Buffett, Charlie Munger, a été encore plus critique à l’égard de Bitcoin dans le passé. Il a dit que s’accrocher à la crypto était « stupide » car il prédit que sa valeur tombera à zéro dans le temps, la crypto est « mauvaise » car elle sape l’intégrité et la stabilité du système financier américain, et elle rend les États-Unis « idiots » parce que La Chine a été assez sensée pour l’interdire.

« Dans ma vie, j’essaie d’éviter les choses stupides, diaboliques et qui me font mal paraître par rapport à quelqu’un d’autre », a déclaré Munger. « Bitcoin fait les trois. »

On dit souvent que l’amour crypto chez les milliardaires est une chose générationnelle. Elon Musk, 50 ans, est un grand fan qui tweete constamment sur Dogecoin. Bill Gates, 66 ans, n’est pas trop enthousiaste ; Buffett, 91 ans, déteste ça; et Munger, 98 ans, né la même année que la mort de Lénine, semble penser que c’est l’œuvre du diable.

Buffett n’aime peut-être pas la crypto, mais il croit apparemment au pouvoir de gain des jeux vidéo. Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans Activision Blizzard de 2% à la fin de l’année à 9,5%, pour une valeur d’environ 5,6 milliards de dollars.

C’est une décision particulièrement intéressante de Buffett, qui dit que c’était entièrement sa décision, étant donné que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est mise en doute en raison de l’examen minutieux de l’accord par la FTC. Les actions de la société sont actuellement à 75 $, bien en deçà de l’offre de Microsoft de 95 $ par action et des 82 $ qu’ils ont atteints après l’annonce de l’acquisition.

Comme indiqué en février, l’incertitude entourant l’accord découle de l’examen de l’acquisition par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. L’achat d’Activision Blizzard ferait de Microsoft la troisième plus grande société de jeux vidéo après Tencent et Sony, et cela a attiré l’attention des régulateurs examinant les problèmes potentiels d’antitrust.

Crédit image Buffett (au centre): Fortune Live Media