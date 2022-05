Astuce : La température de votre batterie Xiaomi ? Voir rapidement sans rien installer

L’un des facteurs les plus importants pour prolonger la durée de vie d’une batterie est la chaleur à laquelle elle est exposée. Nous ne pouvons pas toujours contrôler cet élément, mais nous pouvons toujours essayer de nous tenir à l’écart des valeurs extrêmes.

Bien sûr, pour cela, nous devons avoir les informations toujours présentes, ce que beaucoup peuvent réaliser avec des applications externes. Quiconque a un Xiaomi n’a pas besoin de tout cela, étant donné que MIUI a tout accessible. Voici comment connaître la température de votre batterie Xiaomi sans rien installer.

Android, dans toutes ses versions et personnalisations, donne à l’utilisateur de nombreuses informations utiles et importantes. Il n’est pas toujours directement visible, mais il est présent et prêt à être consulté par tous.

Dans le cas des informations sur la batterie, tout est là et prêt à être consulté. Des informations qui peuvent vous aider à protéger votre smartphone Xiaomi et à l’empêcher d’atteindre des niveaux pouvant causer des problèmes.





Pour connaître la température de la batterie d’un smartphone Xiaomi, les utilisateurs doivent d’abord accéder aux paramètres de MIUI lui-même. Une fois à l’intérieur, l’accès se fera naturellement par la zone Battery.

À l’intérieur, ils commencent immédiatement à pouvoir consulter des informations, telles que la durée prévue ou l’historique de consommation. En fait, et dans ce cas, ce qu’ils recherchent, c’est la zone Batterie, qu’ils trouvent en haut.





Une fois que vous ouvrez cette zone, vous verrez immédiatement deux informations importantes. Le premier est celui qu’ils recherchent depuis le début et indique la température de la batterie, qui est constamment mise à jour. Dans le même temps, ils disposent également du nombre de recards effectués le jour en cours.

C’est de cette manière simple que vous pouvez accéder à des informations importantes sur un smartphone Xiaomi. Il connaît la température de la batterie et peut anticiper les problèmes et même être capable de corriger des situations potentiellement dangereuses.