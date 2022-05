Le PDG d’Intel affirme que la pénurie de puces pourrait se poursuivre jusqu’en 2024

La pandémie a eu un impact négatif et important sur l’industrie des puces, obligeant de nombreuses usines à fermer leurs portes ou à réduire considérablement leur activité. Cela a entraîné une pénurie sans précédent de puces, provoquant de multiples ruptures de stock de divers équipements technologiques.

Et si, d’une part, il y a déjà des indications que cette pénurie sera pratiquement terminée, d’autre part, le PDG d’Intel dit qu’elle pourrait se poursuivre jusqu’en 2024.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a récemment déclaré à la chaîne TechCheck de CNBC qu’il estimait que la pénurie de puces de l’industrie pourrait durer jusqu’en 2024. En tant que tel, l’exécutif considère que ce problème inquiétant pourrait durer plus longtemps que ce que les experts pensaient initialement.

De l’avis de Gelsinger, cette estimation est liée au fait que, maintenant, la pénurie a également atteint la fabrication de l’équipement lui-même. En conséquence, l’obtention des principaux outils et ressources de fabrication peut désormais être une tâche plus difficile, ce qui conditionne l’atteinte des objectifs de production.

À TechCheck, le PDG a déclaré que :

Nous pensons que la pénurie générale de semi-conducteurs atteindra désormais 2024, et nos estimations précédentes étaient en 2023, car la pénurie a atteint les équipements et certains de ces objectifs d’usine seront encore plus remis en question.