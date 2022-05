Microsoft veut que les organisations migrent d’IE vers Edge maintenant et n’attendent pas

Après de nombreuses années en affaires, la fin d’IE sur Windows est une réalité. Edge est désormais un navigateur mature qui compte de plus en plus d’utilisateurs, montrant ainsi que le choix de Microsoft était le bon.

Pourtant, il y a une date officielle à venir qui changera complètement l’ancien navigateur de Microsoft. Ce sera le 15 juin que le support prendra fin et le géant du logiciel ne veut pas que vous attendiez cette date pour vous préparer.

La fin d’IE arrive à un rythme très rapide

Le 15 juin se rapprochant de plus en plus, la fin du support pour IE est inévitable. Microsoft a pris cette décision et ne prendra plus en charge ce navigateur à cette date, soit dans moins de 2 mois.

Compte tenu de ce scénario, Microsoft estime que « la meilleure façon de se préparer au retrait d’IE après le 15 juin est de retirer proactivement IE de votre organisation avant cette date ». Ce n’est qu’alors que vous serez vraiment prêt pour la migration qui devra avoir lieu.

La migration des données vers l’Edge est simple

Ainsi, Microsoft a présenté sur son site Web un ensemble de recommandations pour aider en ce moment. Tout doit être fait à l’avance pour résoudre les problèmes qui surviennent dans Edge au cours de ce processus ou ultérieurement.

L’étape la plus logique et la plus immédiate est la migration de toutes les données d’IE vers Edge. Cela peut se produire automatiquement et sans problème, en utilisant l’outil présent dans le propre navigateur de Microsoft.

Microsoft dit adieu à son ancien navigateur

Bien sûr, il existe toujours une sauvegarde à utiliser sur tous les sites non pris en charge. Microsoft a beaucoup misé sur Edge et c’est pourquoi le mode EI est une réalité que beaucoup utiliseront pour maintenir la compatibilité avec les sites plus anciens.

Après 26 ans d’aide à la navigation sur Internet, IE de Microsoft va enfin céder définitivement la place à Edge. À partir du 15 juin, il n’y aura plus de correctifs ou de corrections de bugs. On s’attend donc à ce qu’il disparaisse rapidement et que son règne se termine une fois pour toutes.