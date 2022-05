Acer Aspire Vero, l’ordinateur portable le plus écologique que nous puissions trouver

La plupart d’entre vous ne connaissent pas l’existence de l’Acer Aspire Vero. Cet ordinateur portable est né avec l’idée de proposer un appareil portable fabriqué avec des matériaux recyclés et en accordant une attention particulière aux plastiques du boîtier et de l’emballage. Mais fait-il tout correctement ou a-t-il un bug. Nous vous reparlerons après quelques jours d’utilisation.

Acer Aspire Vero, la technologie peut être propre

Au fil des ans, nous avons vu comment l’emballage des appareils a évolué. Au départ, ils étaient encombrants et contenaient d’innombrables plastiques et sacs, et maintenant ils ont été réduits au strict minimum. Cela se produit avec l’Acer Aspire Vero, lorsque nous l’ouvrons, nous pouvons déjà lire la déclaration d’intention de l’entreprise avec son ordinateur portable le plus « vert » à ce jour.

Un emballage avec du carton partout pour éviter l’usage injustifié du plastique. Pour le moment c’est une réussite. De plus, le clin d’œil d’utiliser la partie de droite comme support pour l’ordinateur portable lors du pliage du carton est une réussite. Cependant, nous avons déjà trouvé la première erreur d’Acer. Ils utilisent un chargeur propriétaire au lieu de recourir à un USB-C qui pourrait nous permettre d’oublier notre chargeur de smartphone ou de l’utiliser si nécessaire.

L’ordinateur portable se remarque à première vue qu’il utilise des matériaux recyclés avec cette texture caractéristique et élimine tout matériau supplémentaire du boîtier de l’appareil. Tous les logos sont gravés sur le boîtier lui-même à une profondeur de 1 ou 2 mm. Cela peut être un cauchemar à long terme où vous vous retrouvez avec des ordures ou quoi que ce soit. Mais l’idée est très astucieuse.

Acer a opté pour un clavier noir qui contraste joliment avec le reste du boîtier. Les seuls éléments qui ressortent sont le E et le R sur le clavier. Ceux-ci sont représentés en reflet et en jaune marquant l’esprit clair de l’entreprise en faveur du recyclage. L’autre élément qui attire l’attention en noir est le lecteur d’empreintes digitales présent sur le trackpad.

Recyclé… mais une bête à l’intérieur

Qu’il s’agisse d’un ordinateur portable fabriqué avec des éléments recyclés ne signifie pas qu’il n’est pas puissant. La puissance est garantie par la main d’Intel et sa onzième génération de processeurs. Cet Acer Aspire Vero utilise un processeur Intel Core i7 1195G7 avec une fréquence de 2,90 GHz, 16 Go de RAM et un SSD de 475 Go.

Grâce à l’utilisation de ce processeur Intel, nous avons intégré les graphiques Iris Xe, l’un des plus puissants d’Intel et qui nous permettra de jouer facilement à des jeux peu exigeants. Le plus gros problème que nous avons trouvé avec l’écran. Acer a choisi un écran de 15,6 pouces avec une dalle IPS et une résolution FullHD.

Le problème est la reproduction des couleurs puisque lors des tests en laboratoire, elle atteint 45,9% de représentation des couleurs DCI-P3. La représentation des couleurs est quelque peu médiocre et lors de la visualisation du panneau au microscope, nous constatons qu’il a une disposition quelque peu médiocre. Bien sûr, Acer a également indiqué qu’il s’agit d’un écran recyclé et cela expliquerait cette situation.

Spécifications techniques

Filtrer IPS 15,6 pouces (rapport d’aspect 16: 9, 1920 × 1080 pixels, mat) Processeur Intel Core i7-1195G7 GPU intel iris xe Mémoire 16 Go LPDDR4 Stockage SSD PCIe de 512 Go Son 2 haut-parleurs Acer TrueHarmony connectivité 1 x USB Type-C 3.2, 2 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-A 3.0, 1 x HDMI et 1 x 3,5 mm, 1 x Ethernet Réseaux sans fil Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 160 MHz, 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0 Batterie 48Wh Masse 1,8 kg AUTRES Webcam 720p, lecteur d’empreintes digitales sur trackpad

Un premier pas vers une nouvelle génération de notebooks

Ce portable me donne le même sentiment des premières voitures électriques. Il va au-delà de ce qui est établi et nous propose un ordinateur portable différent. Le résultat est sensationnel malgré quelques désagréments que nous avons constatés et cela ne fait que nous donner envie de savoir ce que fera Acer dans les prochaines versions de sa famille Vero.

Le plastique recyclé du boîtier a un toucher agréable et Acer n’a pas cherché à le cacher, il le montre tel qu’il est et c’est un gros plus. Rien à utiliser de peintures ou de vernis juste le plastique tel quel. Ce matériau est nouveau pour les fabricants d’ordinateurs portables et Acer en a certainement fait un usage sensationnel dans l’Aspire Vero.

On remarque au premier abord que nous sommes face à un ordinateur portable différent, du moins en termes de tactile. Acer n’a pas voulu en faire trop et les lignes du portable sont conservatrices dans leur conception. Mais ça a quand même l’air incroyable. Le seul détail de la conception qui nous choque est la façon dont la sortie d’air et l’échangeur de chaleur sont concentrés sur l’écran. Heureusement, lors de nos tests, nous n’avons pas vu que le ventilateur est activé et cela aide l’équipement à durer plus longtemps.

Une autonomie peu écologique

Nous avons parlé de la puissance de cet ordinateur portable avec son processeur Intel Core i7 de onzième génération. Avec cela, nous espérions que la batterie serait à la hauteur de la tâche. Malheureusement, Acer a rayé la batterie et elle n’a que 48Wh, quelque chose qui nous offre environ 5 heures d’autonomie, quelque chose d’un peu rare si nous voulons qu’elle suive notre rythme de vie. De plus, la batterie se trouve à l’intérieur du châssis de l’équipement, ce qui rend difficile son changement le moment venu. Que si, en utilisant des vis en étoile, il nous est plus facile d’accéder à l’intérieur de l’appareil pour pouvoir changer cela et d’autres composants.

Conclusion : Un bon début avec une marge d’amélioration

L’Acer Aspire Vero n’est pas parfait, au cas où quelqu’un en doutait. La société a créé son premier ordinateur portable avec des éléments recyclés partout et cet effort est perceptible. L’utilisateur devrait être celui qui considère s’il faut parier sur une ligne plus propre malgré un écran moins bon ou une autonomie quelque peu médiocre.

L’idée est sensationnelle et on demanderait seulement à Acer de miser sur une meilleure autonomie, l’utilisation d’un chargeur USB-C et on pardonnerait même l’écran. Nous devons penser que ces types de produits devraient être de plus en plus populaires et nous l’espérons. Acer a pris une décision audacieuse et rien que pour cela, son engagement est apprécié.