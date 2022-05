La Commission européenne a créé ses réseaux sociaux avec une version de Twitter et YouTube

L’achat de Twitter par Elon Musk a mis en lumière certains problèmes liés à la liberté d’expression. Beaucoup craignent que ce réseau social perde une partie de son autonomie et soit contrôlé plus fermement.

Les propositions ne manquent pas et le Mastodon a été celui qui s’est le plus démarqué. La Commission européenne a également adopté ces alternatives et a déjà EU Voice et EU Video, ses réseaux sociaux, basés sur Twitter et YouTube.

Ils sont encore en phase de test et d’évaluation, mais la Commission européenne a créé il y a quelques jours deux alternatives pour leurs réseaux sociaux. Ces plateformes sont entièrement contrôlées et ne dépendent pas de la gestion de tiers.

Ils sont destinés à être deux canaux de communication supplémentaires pour les citoyens européens et suivent ce qui est standard dans ce domaine. Pour implémenter sa version de Twitter, il a utilisé une instance de Mastodon et pour son YouTube, il utilise une installation de la plate-forme open source PeerTube.

On est dessus #Mastodonte! Vous pouvez désormais lire et consulter des actualités et des informations sur les politiques de l’UE dans un environnement axé sur la confidentialité. Suivez-noushttps://t.co/THYkbKjQz6 #Fediverse @joinmastodon — Commission européenne (@EU_Commission) 28 avril 2022

Avec EU Voice et EU Video, la Commission européenne veut transmettre des informations aux citoyens. Parallèlement, il promeut des plateformes ouvertes et gratuites qui garantissent la protection des données des utilisateurs.

Celles-ci seront complémentaires et tout ce qui ne se passe pas dans EU Voice sera transféré en vidéo. Ces mêmes informations, dans ce format, seront ensuite mises à disposition sur EU Video, à nouveau accessible à tous.

Comme il s’agit d’un environnement contrôlé, EU Voice et EU Video ne vous permettront pas d’enregistrer de nouveaux utilisateurs pour le moment. Il y aura des canaux spécifiques pour les entités associées à la Commission européenne et un accès ouvert.

Cela semble être une réponse directe de l’UE et de la Commission européenne à tout le tapage qui se passe aux États-Unis et sur Twitter. Il veut maintenir son indépendance et garantir des canaux d’information libres sans aucune forme de censure, préservant ainsi la liberté d’expression.