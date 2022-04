7 choses à ne pas faire lorsque vous utilisez un ordinateur public

Souris sans Fil Rechargeable, Souris Inhibée Muet Silicone Souris Optique Silencieuse Mini, Ultra Léger 1600 DPI pour Ordinateur Portable, PC, Ordinateur Portable, Ordinateur, Macbook (en Tissu)

Souris sans fil rechargeable : batterie li-polymère, une fois chargée pour 2000 heures d'utilisation, facile à charger par câble USB micro (env. 2 complète), ne jamais utiliser de nouveau les piles AA traditionnelles. La souris entrera en mode de veille automatiquement après 3 minites d'inactivité, ne vous inquiétez plus que la souris sans fil va manquer d'énergie. Transfert de données sans fil 2,4 GHz : une expérience plus sûre et plus précise qu'une souris USB traditionnelle avec une distance de travail accrue de jusqu'à 10 metres. Cette souris optique sans fil n'a pas besoin de Drive, Plug et Play. Il peut être utilisé comme souris de jeu sans fil, les commutateurs 3 DPI (1000, 1200, 1600) pour changer la vitesse de la souris librement, peut être applicable à tous les types de jeux Ultra compact et design ergonomique : par rapport à d'autres produits similaires sur le marché, nos souris sans fil pour ordinateur portable est beaucoup plus léger et plus fin. Il peut facilement être stocké dans le sac de votre ordinateur portable, ce qui est parfait pour les voyages. Et le design ergonomique et de rationaliser le style offre main soutien maximum pour un confort durable. Remarque : Le nano-récepteur est stocké dans le dos de la souris. Silencieux et sans bruit cliquez sur : mute design par capteur avancé fournit des clics silencieux, parfait pour lieu public comme les bibliothèques, les dortoirs, les bureaux et toutes les autres occasions vous ne voulez pas déranger les personnes, telles que jouer à des jeux vidéo à la maison tard dans la nuit. Large ompatibility et garantie sans souci : bien compatible avec Windows 10/8/7/XP/ME/2000, Vista et Mac OS. Vous pouvez utiliser cette souris sans fil pour ordinateur portable, PC portable, tablette, ordinateur et MacBook. Bénéficie de la garantie de remboursement de 45 jours, remplacement de 6 mois et 3 ans sans tracas.