Moo Lander, un hommage au bétail

Moo Lander, lors de son lancement plus tard cette année, sera un jeu unique en son genre. Ce sera un jeu développé pour célébrer le bétail, c’est-à-dire les vaches.

Et le jeu a déjà une date de sortie originale, selon ses producteurs, les studios bulgares The Sixth Hammer.

Les studios de développement bulgares The Sixth Hammer se préparent à sortir leur prochain jeu Moo Lander, pour PlayStation, Xbox et PC le 27 mai. (La sortie de la version Nintendo Switch est prévue pour l’automne 2022).

Le jeu est en quelque sorte un hommage à l’importance du bétail (plus particulièrement du bétail bulgare) et se présente comme un jeu de plateforme relativement traditionnel.

La description du jeu par ses propriétaires compte comme, « en Bulgarie, il y a 230 000 vaches qui, divisées par les quelque 6,9 ​​millions d’habitants, représentent une vache pour 30 personnes« , marquant ainsi l’importance du bétail dans la société et justifiant ainsi le développement de ce jeu en leur honneur.

Comme je l’ai mentionné, Moo Lander est un jeu de plate-forme 2D où le lait se révèle comme la principale source d’énergie, seulement dépassée par la puissance d’une explosion d’une étoile.

Cependant, il y a un problème. Le lait s’épuise mais une rumeur parvient à nos oreilles qui identifie un ancien appareil capable de produire une quantité infinie de lait, si nous parvenons à apprivoiser et à capturer les vaches puissantes (Mighty Cows) de l’univers.

Le joueur prend les commandes du seul vaisseau capable d’accomplir une telle tâche et part à la recherche de ces Mighty Cows, à travers diverses planètes et lieux extraterrestres, tous soigneusement dessinés à la main.

Mais la tâche ne sera ni simple ni paisible et en cours de route, chaque niveau aura ses obstacles à surmonter et ses ennemis extraterrestres à éliminer. Il ne faut pas oublier que les boss de chaque niveau seront les Mighty Cows elles-mêmes.

Il y a plus de 20 vaches puissantes dans Moo Lander, chacune avec ses propres capacités et personnalité uniques, faisant de chacune un défi et un adversaire différent.

Par exemple, Granny nous lance une horde de sbires venimeux, tandis que Supreme Rabbit Cow nous tire des carottes explosives, ou Cowger apparaît comme une vache carnivore extrêmement mobile et agressive.

De plus, chaque Mighty Cow possède sa propre IA qui gère son comportement de manière unique et nécessite donc une approche prudente. Sabres de lait, rayons de lait et autres sont les attaques à notre disposition, mais il y a un hic : les vaches puissantes doivent être apprivoisées avec des méthodes non létales, ce qui ajoute au défi.

Le jeu peut être exploré par 4 amis dans les différents modes Mooltiplayer qui incluent la coopération en canapé ou à distance via Steam Remote Play.

Cependant, si le joueur préfère quelque chose de moins violent, il y aura un mode de course, appelé Cow Races.

Moo Lander sera lancé sur PlayStation, Xbox et PC le 27 mai, avec une sortie sur Nintendo Switch prévue pour l’automne 2022.