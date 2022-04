La plaquette de diamant de 5 cm est capable de stocker 25 exaoctets de données

Le secteur de l’industrie technologique est de plus en plus innovant, notamment en ce qui concerne l’objectif d’offrir une plus grande capacité, de meilleures performances, dans un équipement encore plus petit et plus compact que d’habitude, dans de nombreux cas construit dans d’autres matériaux moins courants.

La dernière innovation en la matière est une plaquette de diamant de seulement 5 cm capable de stocker 25 exaoctets de données. En tant que tel, cela et d’autres petites puces changent lentement la façon dont le stockage des données est effectué.

Une plaquette de 5 nm pourrait changer le stockage du futur

La société japonaise Adamant Namiki Precision Jewel, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Saga, a récemment développé une nouveauté qui pourrait redéfinir la façon dont nous stockons nos données à l’avenir. Plus précisément, l’équipe d’experts a créé une plaquette de diamant de 5 cm pouvant stocker 25 exaoctets d’informations à température ambiante.

Le nouveau concept, appelé Kenzan Diamond, a été développé en mettant l’accent sur l’industrie de l’informatique quantique et est le plus grand système de données sur les diamants jamais créé. Pour vous donner une idée, le petit appareil peut stocker une quantité équivalente à un milliard de blu-ray de 50 Go.

processus de fabrication

Afin de créer un diamant pour l’informatique quantique, il doit être extrêmement pur et la contamination ne peut pas dépasser trois parties par demi-million. Et pour atteindre une telle pureté, les chercheurs ont créé un nouveau processus appelé Step-Flow, dans lequel les diamants « poussent » dans un substrat de saphir en forme d’échelle.

Au fur et à mesure que le diamant se dilate, il se développe également latéralement, ce qui réduit l’apparition de défauts et de fissures. À leur tour, les chercheurs utilisent de l’azote pour accélérer l’ensemble du processus de création de Kenzan Diamond.

Selon la société japonaise, la plaquette de diamant pourrait être produite en série et l’objectif est qu’elle puisse commencer à être commercialisée en 2023. Un porte-parole d’Adamant a déclaré que la marque espère que le diamant Kenzan sera une pièce importante pour les ordinateurs quantiques du monde. futur.

