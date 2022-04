SpaceX a lancé 53 satellites supplémentaires dans l’espace pour « améliorer Internet »

SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, continue d’améliorer son réseau de satellites qui visent à fournir Internet. Selon la société, ce vendredi, 53 autres satellites ont été mis en orbite qui auront pour objectif principal de renforcer l’internet haut débit.

Selon les dernières données, SpaceX a déjà 2 500 satellites Starlink en orbite.

Selon l’agence de presse espagnole Efe, la fusée Falcon 9, qui transportait les nouveaux satellites, était la même qui, le 8 avril, a envoyé l’AZ-1, propriété d’Axiom Space, de l’État américain de Floride dans l’espace sur le première mission habitée entièrement privée.

Auparavant, ce propulseur avait déjà participé à quatre missions, mais il s’agissait désormais d’envoyer 53 satellites Starlink en orbite terrestre basse depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40) de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Avec le lancement de ce vendredi, SpaceX a déjà effectué 155 lancements, dont 117 fois les boosters ont été récupérés, comme cela s’est produit lors de ce lancement.

Le projet Starlink de SpaceX était un pari perturbateur qui a alerté les pays sur une nouvelle réalité.

Il est possible d’avoir Internet et des communications partout sur la planète avec plus de sécurité et avec moins de contrôle par des tiers sur les tarifs, les vitesses et d’autres aspects fondamentaux pour la société moderne. En ce sens, plusieurs puissances mondiales souhaitent avoir leur propre constellation, dont l’Union européenne. SpaceX a déjà l’autorisation de lancer 12 000 satellites et espère en obtenir l’approbation pour 30 000 autres à l’avenir.