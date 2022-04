Nvidia GeForce Now fonctionne nativement sur les Mac avec la puce Apple M1

GeForce Now est le service de streaming de jeux en nuage de la société nord-américaine Nvidia, l’un des plus populaires et des plus puissants du segment des jeux.

Et maintenant, Nvidia a annoncé que le service fonctionne déjà nativement sur les ordinateurs Mac avec le processeur M1 d’Apple. C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs qui utilisent cet équipement de la marque Apple.

GeForce de Nvidia fonctionne maintenant en mode natif pour les Mac avec M1

Nvidia a annoncé jeudi dernier (28) l’arrivée officielle du service de streaming de jeux GeForce Now 2.0.40, qui fonctionnera désormais nativement sur les ordinateurs Apple Mac avec la puce de traitement M1.

Jusqu’à présent, le programme pouvait fonctionner sur macOS, mais il n’était pas natif et finissait par consommer plus d’énergie. Et désormais, en plus d’une consommation d’énergie réduite, l’utilisateur n’a plus besoin de l’émulation par Rosetta 2.

Les utilisateurs d’ordinateurs Mac sont déjà habitués au fait que la bibliothèque de jeux pour macOS a beaucoup moins d’offre que celle existant dans le système d’exploitation Windows de Microsoft. Mais pour contourner cette réalité, il existe des services de streaming de jeux comme Xbox Cloud Gaming, Google Stadia ou GeForce Now de Nvidia. Et maintenant ce dernier sera mieux exécuté dans l’équipement de la pomme avec M1.

Selon Nvidia, la nouvelle version de son service de streaming de jeux pour les processeurs Apple M1 permet au service de mieux fonctionner tout en réduisant la consommation d’énergie sur les ordinateurs portables MacBook Air et Pro. De plus, le programme prendra également moins de temps à s’ouvrir, tandis que les performances sont désormais plus élevées.

Pour les ordinateurs MacBook, iMac ou Mac Mini équipés d’une puce Apple M1, le service propose désormais un plus grand nombre de jeux compatibles. Au total, il y a 14 nouveaux titres, tels que Dune : Spice Wars, Romans : Age of Caesar, Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator, Prehistoric Kingdom et Galactic Civilizations II : Ultimate Edition. Les utilisateurs ont également le jeu populaire Lost Ark, lancé en 2019 par Amazon et qui est idéal pour ceux qui aiment les RPG.