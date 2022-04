Le bitcoin devient la monnaie officielle de la République centrafricaine

Les crypto-monnaies sont de plus en plus un thème commun au quotidien du monde technologique. Mais, en plus d’exploiter les monnaies numériques et leur valeur, nous voyons progressivement de plus en plus de pays intéressés par ce type de système financier.

Et selon les dernières informations, désormais le Bitcoin est devenu la monnaie officielle de la République centrafricaine. La mesure suscite également des interrogations sur le marché financier, étant avant tout vue comme une opportunité.

La République centrafricaine adopte le Bitcoin comme monnaie officielle

Après El Salvador, la République centrafricaine est désormais le deuxième pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. À travers une déclaration officielle, le gouvernement du pays africain souligne que cette mesure pourrait ouvrir et promouvoir de nouvelles opportunités dans la région.

Selon Reuters, la décision a été approuvée par le parlement de la République centrafricaine et a été renforcée par le soutien du président du pays, Faustin-Archange Touadera.

Cependant, l’intérêt et la domination du pays africain dans ce segment ont rarement été entendus. En tant que telle, la décision de faire du Bitcoin la monnaie officielle a provoqué une certaine étrangeté parmi les analystes géopolitiques ainsi que les experts des marchés financiers.

Un pays pauvre qui veut de meilleures opportunités

Selon les données, la République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde. Et bien qu’il ait une économie basée sur la puissance de l’or et de l’uranium, il connaît une guerre civile depuis 2012. Selon les estimations de la société DataReportal, le pays compte une population de 4,8 millions d’habitants, dont seulement 11% ont accès à Internet. et 14% ont l’électricité. À leur tour, moins de la moitié du total possède un téléphone portable.

Après la nouvelle, une enquête a été menée auprès des habitants de Bangui, mais beaucoup ne savaient même pas comment répondre à ce qu’était un Bitcoin. Cependant, les experts estiment que cette mesure aura une stratégie visant à améliorer les opportunités financières de la région, tout en réduisant l’influence de l’Europe sur l’économie du pays.