De nouveaux problèmes avec la Model 3 ? Tesla doit « rappeler » 63 000 autres voitures en raison de problèmes

En dépit d’être une entreprise qui parie sur la qualité dans ses différents processus de construction, Tesla n’a pas été exempt de problèmes. Ceux-ci ne sont pas toujours résolus volontairement, mais finissent par être traités et éliminés.

Après plusieurs cas de collectes effectuées dans les différents modèles, il y en a un nouveau qui affecte les performances du modèle 3. Il se concentre sur le mode piste et nécessitera une intervention dans 63 000 voitures électriques de marque aux États-Unis et en Chine.

De nouveaux problèmes à résoudre pour Tesla

Les derniers mois ont montré que Tesla devait intervenir à plusieurs reprises dans ses voitures. Ce sont des situations dans lesquelles la marque américaine est obligée de corriger des situations découvertes à l’usage et qui mettent en danger conducteurs et passagers.

La façon de résoudre ces situations est avec les collections de voitures bien connues, mais dans ce cas, elles sont très simples. La structure de Tesla, basée en grande partie sur le logiciel, permet de gérer les situations avec une mise à jour à distance.

Le modèle 3 a des problèmes de vitesse

C’est ce qui se passe actuellement avec plus de 48 000 voitures Model 3 Performance de la marque. Le mode Track appliqué à ces voitures n’affiche pas l’unité de vitesse (mph ou km/h). A ce titre, ces voitures électriques ne répondent pas aux exigences des entités fédérales américaines en matière de « Control and Displays » et également en Chine.

Comme décrit par la National Highway Traffic Safety Administration, les conducteurs peuvent ne pas savoir à quelle vitesse la voiture roule. Sans afficher les unités en mph ou km/h, le risque d’accident augmente. Tesla espère résoudre le problème avec une simple mise à jour OTA, comme il l’a fait dans d’autres situations.

Tout sera résolu avec une mise à jour

On sait que ces voitures sont basées sur des dates de production entre 2018 et 2022 et qu’elles sont exclusives aux États-Unis et à la Chine. Dans le cas américain, cela concerne 48 000 unités et dans le cas de la Chine, 63 véhicules sont concernés.

Contrairement à toutes les autres entreprises de construction, Tesla dispose d’un moyen simple pour résoudre ces situations. Une simple mise à jour de sécurité, comme beaucoup d’autres que vous avez effectuées par le passé, résoudra tous les problèmes et rendra ces modèles 3 plus sûrs.