Parce que les salles eSport italiennes ont été saisies

Les activités de toutes les salles italiennes LAN et eSports ont été bloquées par l’Agence des douanes et des monopoles suite à une plainte déposée par une société qui gère des salles de jeux.

Au cours des dernières heures, la nouvelle de la saisie des équipements présents dans les salles eSports italiennes suscite de nombreuses discussions, qui devront rester fermées pour une durée indéterminée et ne pourront pas accueillir de joueurs. Les scellés sur les ordinateurs et les consoles qui peuplent ces bars de jeux vidéo sont apparus ces dernières heures, comme en témoignent sur les réseaux sociaux les gérants de certaines des salles les plus connues d’Italie, comme l’eSport Palace de Bergame. « Toutes les salles LAN en Italie n’existent plus » explique la vidéo publiée sur TikTok. « Pour eux, tous les PC ne sont pas légaux. »

L’élément qui a déclenché ce blocus total des bars eSports italiens est une exposition présentée par Led Srl à l’Agence des douanes et des monopoles, dans laquelle il est demandé de clarifier précisément ces salles LAN où les activités de jeu se déroulent sans gains en espèces. « Notre société possède plusieurs salles de jeux dans de nombreuses régions italiennes et nous employons environ 250 personnes », a expliqué le PDG Sergio Milesi à Agimeg. « Notre secteur a connu une période très compliquée après Covid et, comme si cela ne suffisait pas, maintenant nous nous retrouvons en concurrence avec des activités récréatives qui hébergent des appareils sans monnayeur, mais qui nécessitent de payer un certain prix à l’entrée et de pouvoir jouer aux jeux dits électroniques ».

La plainte de Led, une entreprise qui opère dans le « secteur du divertissement » (salles de machines à sous, billard, etc.), a incité l’Agence des douanes et des monopoles à saisir tous les équipements de jeu présents dans les salles d’eSport et les LAN à travers le pays, bloquant de fait le activité de ces réalités qui, pour le moment, ne pourront proposer que le service de bar. Le cas échéant, bien sûr. « Nous restons ouverts en tant que bar et en tant que boutique » expliquent-ils depuis l’eSport Palace. « Jusqu’à ce que l’Etat sache quoi faire ». Pour le moment donc, tous les bars de jeux vidéo d’Italie ne pourront pas fonctionner, avec de graves répercussions sur leur activité déjà en crise par deux ans de pandémie.

Comme indiqué dans la plainte, Milesi, propriétaire de plusieurs salles de jeux italiennes, considère les bars eSports comme une concurrence non réglementée, contrairement à ses activités qui au contraire « sont soumises à de nombreux contrôles et il suffit qu’il n’y ait qu’une autorisation pour déclencher l’enlèvement, alors que ces activités ne semblent pas nécessaires pour mener à bien toutes ces démarches ». Contrairement à celles administrées par Milesi, les salles LAN n’offrent pas de prix en espèces mais exigent uniquement un prix pour l’entrée et l’utilisation de l’équipement. Une pratique qui, selon le PDG de Led, représenterait « un contournement de la réglementation en vigueur ». Pour le moment donc, une décision est attendue de la part de l’ADM, qui entre-temps a mis les scellés sur tous les équipements présents dans les bars eSports.

