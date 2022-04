Les changements commenceront-ils ? Elon Musk veut facturer les fonctions de base de Twitter

Le rachat de Twitter par Elon Musk a été l’un des sujets brûlants de ces derniers jours. Au-delà de l’entreprise elle-même et de tous les enjeux associés, se pose désormais la question de savoir comment ce réseau social sera géré dans le futur, notamment lorsqu’il s’agit de générer des revenus.

Des changements sont attendus et Elon Musk lui-même les a déjà promis. Maintenant, de nouveaux signes montrent que Twitter pourra bientôt facturer des fonctions de base sur le réseau social, afin d’avoir un meilleur rendement monétaire.

Des changements pourraient bientôt arriver sur Twitter

L’une des plus grandes craintes des utilisateurs de Twitter concerne les changements qu’Elon Musk va appliquer à son nouveau réseau social. En achetant cet actif, l’homme fort de SpaceX et de Tesla sera habilité à ajuster ce qu’il juge bon et ainsi limiter ou contrôler ce qui est mis à disposition.

L’une des promesses faites concerne la manière dont Twitter générera et gérera ses bénéfices. Elon Musk veut améliorer la gestion et éliminer ce qu’il juge excessif, conduisant probablement à la suppression d’emplois, à la réduction des primes des administrateurs et même au limogeage de l’actuel PDG du réseau social.

Les DM de Twitter devraient avoir un cryptage de bout en bout comme Signal, afin que personne ne puisse espionner ou pirater vos messages – Elon Musk (@elonmusk) 28 avril 2022

Elon Musk peut facturer les fonctions de base

Maintenant, il y a une nouvelle possibilité qui est avancée et qui pourrait prendre forme. Elon Musk veut cesser de dépendre autant de la publicité et ouvrir la porte à d’autres formes de revenus, axées sur ce que Twitter offre gratuitement aux utilisateurs aujourd’hui.

Ce qui est avancé est quelque chose d’aussi simple que d’intégrer des tweets sur n’importe quel site Web. L’accent sera mis sur les messages qui deviennent viraux et qui émergent de comptes Twitter vérifiés et importants.

Il y a des idées pour d’autres changements dans ce réseau social

Une autre possibilité sera d’investir dans Twitter Blue, le service d’abonnement de ce réseau social. Elon Musk souhaite réduire le prix et donner la possibilité de payer en dogecoin, afin d’attirer davantage d’utilisateurs payants, et de vous offrir des fonctions plus exclusives et uniquement accessibles dans cet extra.

Il est encore trop tôt pour savoir avec certitude comment Elon Musk va changer Twitter et sur quels domaines il se concentrera. Son passé montre qu’il est pragmatique dans la gestion de ses entreprises et qu’il trouve toujours des moyens de les rentabiliser. Sera-ce la manière d’agir que vous appliquerez lors de votre dernier achat ? Seul l’avenir le dira.