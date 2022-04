Voici comment vous économisez de l’électricité avec votre machine à laver

Avec environ 5 %, le lave-linge est sans aucun doute l’un des principaux consommateurs d’électricité du ménage. Leur consommation est devenue une référence parmi les guides d’économie d’énergie : Beaucoup convertissent la consommation des appareils électroménagers individuels en consommation de la machine à laver.

Mais qu’est-ce qu’une machine à laver utilise réellement ? Combien d’électricité votre appareil consomme-t-il dans votre maison ? Quelle est la différence entre les programmes individuels ? Comment économiser de l’électricité avec votre lave-linge ?

Dans la section suivante, nous vous proposons un calculateur d’électricité avec lequel vous pouvez calculer vous-même la consommation réelle. Il existe de nombreux conseils pour économiser l’électricité et des informations sur le fonctionnement d’une machine à laver.

Calculateur d’électricité pour les machines à laver

La consommation électrique d’un lave-linge dépend en grande partie du programme sélectionné. Un exemple : L’AEG Lavamat L7FBG60487 consomme 0,36 kWh pour du coton à 20 degrés, mais 2,75 kWh pour du coton à 95 degrés. C’est plus de sept fois.

En ce qui concerne les informations sur l’étiquette énergétique, seule la consommation dans le programme écologique à 40 et 60 degrés est indiquée. Votre consommation réelle peut donc être inférieure, mais aussi supérieure. Dans l’exemple extrême du paragraphe précédent, la différence est de 1,08 euros par lavage (à 45 centimes/kWh, en avril 2022). Cependant, la plupart des ménages se lavent bien plus d’une centaine de fois par an. Ce serait plus d’une centaine d’euros de différence sur la facture d’électricité annuelle.

Notre calculateur d’électricité pour lave-linge vous permet d’entrer trois programmes différents. Personnellement, je n’utilise que de la laine à 20 degrés, de l’entretien facile à 30 degrés et du coton à 60 degrés (en mode économie d’énergie si possible). De plus, vous pouvez spécifier dans la calculatrice à quelle fréquence vous utilisez le programme respectif.

Avec notre double calculateur, vous pouvez comparer la consommation d’énergie de deux machines à laver – en utilisant les mêmes programmes.

Alternativement, vous pouvez également choisir le même appareil pour les deux ordinateurs, mais des programmes différents – pour voir ce que vous pouvez réellement économiser en choisissant un programme d’économie d’énergie ou une température plus basse.

Les informations sur la consommation électrique des programmes de lavage individuels se trouvent dans le mode d’emploi.

Utiliser des programmes d’économie d’énergie

Les programmes d’économie d’énergie ou éco permettent d’économiser de l’électricité et de l’eau par rapport aux programmes conventionnels – avec les mêmes performances de lavage. Ils courent juste plus longtemps.

Si vous avez le temps, vous devez sélectionner un programme d’économie d’énergie sur la machine à laver (Image : )

Lors du chauffage, les programmes d’économie d’énergie et éco prennent plus de temps. Cela permet déjà d’économiser de l’électricité. De plus, ils ne chauffent pas à la température indiquée au nom de l’éco-programme. Au moins, ils ne durent pas aussi longtemps que le programme traditionnel. Néanmoins, ils atteignent les mêmes performances de lavage car le linge reste plus longtemps en contact avec l’eau savonneuse.

Laver à basse température

Il est intuitivement clair que la machine à laver consomme moins d’énergie lorsqu’elle lave à basse température. Nous avons montré un exemple plus haut dans le texte. Mais jusqu’où la température peut-elle descendre pour que le linge soit toujours propre ?

La performance de nettoyage ne dépend pas tellement de la température, mais provient principalement du détergent. Les enzymes et les tensioactifs qu’il contient rendent finalement le linge propre. Je choisis donc 30 au lieu de 40 degrés pour le linge de couleur et 20 au lieu de 30 degrés pour le linge en laine.

Essayez-le vous-même pour voir si vous pouvez baisser encore plus la température. Le linge sera-t-il toujours propre ? Regardez les symboles sur le lave-linge pour voir quels programmes et réglages supplémentaires votre appareil propose.

Il n’a même pas besoin d’être lavé aussi chaud. Régler quelques degrés de moins sur la machine à laver est également possible (Image : )

Vous n’avez généralement pas besoin d’être précis sur les températures indiquées sur les symboles de lavage sur les vêtements. 10 degrés de moins qu’indiqué ne font souvent pas beaucoup de différence. Ce n’est que si vous lavez des vêtements fonctionnels avec une membrane (ou tout autre linge délicat) que vous devez suivre les instructions exactes.

Les 60 degrés, en revanche, sont un seuil auquel vous devez faire attention. De nombreuses bactéries et virus ne sont tués qu’au-dessus de cette température. C’est pourquoi je lave toujours mon linge de lit à 60 degrés, mais uniquement celui-ci.

Une fois par mois, vous devez absolument faire fonctionner l’appareil à chaud, car cela nettoie l’intérieur de la machine à laver. 60 degrés dans le programme de lavage complet (c’est-à-dire pas éco) peuvent suffire. Cependant, si vous voulez être prudent et que votre machine est un peu puante, choisissez 90 degrés.

Lavage sans prélavage

Le prélavage n’est plus nécessaire et même superflu en tant que programme supplémentaire.

Dans le passé, le pré-programme était utilisé pour nettoyer à nouveau le linge très sale. Cependant, grâce à de nombreux capteurs, les machines à laver modernes reconnaissent le degré de salissure du linge et le nettoient à nouveau lors du seul cycle de lavage principal.

Prétraiter les taches

Si tout le linge n’est pas très sale

Si seules des pièces individuelles présentent quelques taches, traitez-les au préalable avec un détachant tel que du savon au fiel ou simplement avec un détergent et de l’eau.

Une barre de savon au fiel enlèvera beaucoup de taches (Image : Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Ainsi, la machine à laver n’a pas besoin de consommer plus d’énergie pour toute la charge de lavage. Vous pouvez laver à basse température ou utiliser le programme d’entretien facile et économiser de l’énergie.

Dérapage moins

Bien sûr, tourner à des révolutions par minute (RPM) plus élevées nécessite plus d’énergie.

Néanmoins, je lis encore et encore comme une astuce d’économie d’énergie pour essorer le linge de manière intensive. Mais cela n’est vrai que si les vêtements mouillés sont ensuite mis dans la sécheuse. Car alors les économies d’électricité du sèche-linge sont supérieures à la consommation supplémentaire du lave-linge.

Spin moins, économise de l’énergie. Sauf si le linge passe au sèche-linge (Image : Pixabay/jarmoluk)

Cependant, vous économisez le plus d’électricité si vous n’utilisez pas du tout de sèche-linge, mais laissez sécher le linge à l’air libre. Et puis ce qui suit s’applique : plus la vitesse d’essorage est faible, moins la machine consomme d’électricité. Cependant, les fabricants ne précisent pas le montant de cette économie.

Utiliser le raccordement à l’eau chaude

Vous économisez de l’électricité si vous raccordez votre lave-linge au raccordement à l’eau chaude et non au raccordement normal à l’eau froide. Cependant, cela n’est pas toujours possible dans un appartement loué.

La machine à laver lavera toujours à la température que vous avez réglée. Cependant, l’appareil ne chauffe plus autant l’eau si elle est déjà chaude dans la machine. Le chauffage de la machine à laver se fait à l’électricité et coûte plus cher que le système de chauffage au sous-sol ou la chaudière à gaz dans l’appartement.

bien remplir la machine

Si vous lavez toujours avec une machine pleine, vous utilisez moins d’électricité et d’eau par vêtement. En fin de compte, vous allumez l’appareil moins souvent et économisez ainsi de l’énergie. Faites le calcul vous-même : entrez 80 au lieu de 100 utilisations dans le calculateur d’électricité ci-dessus et voyez quelle différence cela fait concrètement.

Laver uniquement avec une machine pleine réduit le nombre de lavages et donc la consommation d’électricité (Image : Sarah Chai/Pexels)

Votre lave-linge est chargé de manière optimale lorsque vous pouvez encore passer votre main entre le linge et la paroi du tambour.

Rafraîchir le linge au lieu de le laver

Vous économisez le plus d’électricité en n’allumant pas la machine à laver en premier lieu. Très souvent, nous lavons des vêtements qui ne sont pas encore sales. Vous pouvez les brosser puis les porter davantage.

Les jeans n’ont pas besoin d’être lavés aussi souvent que la plupart des ménages. Vous pouvez enlever la saleté grossière avec une brosse à vêtements, ainsi que des vestes et des manteaux. En fin de compte, il est également utile de se changer avant de sortir avec le chien par mauvais temps afin de ne pas salir autant de vêtements.

La laine redevient fraîche lorsque vous la suspendez à l’extérieur sur le balcon et que vous la laissez souffler par le vent. Les plis redeviennent infroissables si vous les suspendez à un cintre dans l’air chaud et humide de la salle de bain après avoir pris une douche.

Il existe également différentes méthodes de nettoyage à la vapeur pour le linge – comme une sorte de vaporisateur à main, mais aussi comme une armoire complète.

Éteignez immédiatement

Plus la machine est allumée longtemps, plus elle consomme d’énergie – même si seul l’écran est allumé mais que rien ne tourne. Cela ne gaspille pas beaucoup d’électricité, mais si vous avez pris l’habitude d’éteindre constamment les lumières de votre maison pour économiser de l’énergie, vous devriez faire de même ici.

Si le lave-linge a fonctionné, éteignez-le immédiatement. L’écran consomme également de l’électricité (Image : Pixabay/bierfritze)

De nombreuses machines modernes consomment encore jusqu’à 1 watt d’énergie même lorsqu’elles sont éteintes. Dans ce cas, connectez une barrette d’alimentation avec un interrupteur entre les deux pour vraiment déconnecter l’appareil de l’alimentation électrique.

Mesurez vous-même la consommation électrique

Au lieu de la multiprise avec interrupteur, vous pouvez également utiliser une prise intelligente. Il mesure également la consommation électrique de la machine à laver.

Ensuite, vous pouvez vérifier si les informations fournies par le fabricant sont correctes. Et c’est la seule façon de mesurer votre consommation personnelle – en fonction de la fréquence à laquelle vous lavez réellement et de la fréquence à laquelle vous déviez du comportement de lavage normal.

Les prises intelligentes peuvent non seulement couper l’électricité, mais aussi la mesurer (Photo : Netcost)

En général, je choisis le programme éco, mais si ça doit être rapide, j’appuie parfois sur le bouton vitesse. Avant d’acheter ma machine à laver, j’ai effectivement calculé la consommation réelle, mais je n’ai pas tenu compte de ces exceptions.

Au lieu d’une prise intelligente, vous pouvez également utiliser un wattmètre conventionnel de la quincaillerie.

Acheter une nouvelle machine à laver

En fin de compte, même l’achat d’une nouvelle machine à laver peut valoir la peine si votre appareil est très ancien et a été classé dans une classe d’efficacité énergétique médiocre à l’époque. Comparez simplement la consommation d’électricité et les coûts qui en résultent avec le calculateur d’électricité pour les machines à laver ci-dessus.

De la même manière, vous pouvez aussi calculer quand l’achat d’une machine à laver, plus chère mais moins énergivore, sera rentabilisé. Plus les prix de l’électricité augmentent, plus une machine à laver économe en énergie est rentable lorsque vous additionnez les coûts d’achat et d’utilisation.

Conclusion : l’homme et la machine ensemble

Si vous souhaitez économiser de l’électricité lors du lavage, une machine à laver moderne de classe d’efficacité énergétique A vous aidera.Cependant, il est plus important que vous preniez les bonnes décisions au quotidien : remplissez le tambour, choisissez un programme d’économie d’énergie et choisissez également une température plus basse.

Image en vedette :