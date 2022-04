Des chercheurs ont trouvé un moyen de réutiliser les masques jetables

Les masques jetables ont été l’une des armes de poids dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Maintenant que les mesures sont levées dans de nombreux pays et que leur caractère obligatoire disparaît, un groupe de chercheurs a trouvé un moyen de les réutiliser.

Cela semble peu probable, mais apparemment les masques améliorent la résistance du béton.

Pendant la pandémie de COVID-19, les masques chirurgicaux jetables sont devenus un accessoire obligatoire. Fidèles à leur titre, ils se sont retrouvés à la poubelle, ainsi qu’au sol et dans d’autres espaces moins indiqués. En fait, l’impact que leur élimination pourrait avoir sur l’environnement était un problème mis sur la table – car ils sont composés d’un type de plastique qui mettrait des centaines d’années à se dégrader.

Plus que cela, une étude citée par Interesting Engineering a estimé que la pollution associée aux masques a augmenté de 9 000 % à mesure que les pays les rendaient obligatoires. Par conséquent, les milliards de masques qui ont été utilisés pendant la période de la pandémie représentent toujours un défi pour la gestion des déchets.

Ainsi, un groupe de chercheurs de la Washington State University (WSU) a utilisé des masques jetables pour améliorer la résistance du béton jusqu’à 47 %. L’étude a été publiée dans Materials Letters.

Les masques jetables donnent de la force au béton

Les masques jetables peuvent être en tissu polyester ou polystyrène, polyéthylène ou polypropylène. C’est-à-dire des polymères thermoplastiques qui peuvent être placés dans la plupart des formes tout en travaillant à des températures élevées. De plus, les masques ont également des éléments métalliques et des bandes de coton. Ces derniers, bien que recyclables, finissent généralement dans des tas de déchets non traités.

Par conséquent, selon le professeur Xianming Shi du département de génie civil et environnemental de la WSU, les masques jetables peuvent être un atout. La découverte est venue quand il a expérimenté l’utilisation de masques en béton.

Comme indiqué par d’autres études, l’ajout de microfibres augmente la résistance du béton, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de sa production. Ainsi, les chercheurs du WSU ont développé un procédé pour transformer les masques jetables en microfibres, dans le but de les utiliser dans la production de béton.

En coupant les masques en bandes de cinq à 30 millimètres de long et en les traitant avec de l’oxyde de graphène avant de les mélanger au ciment, les chercheurs ont pu éliminer l’énergie de fracture, qui contribue normalement aux petites fissures dans le béton. Désormais, l’oxyde de graphène permet aux microfibres d’adhérer à la surface. Sans eux, des fissures peuvent se produire, entraînant la rupture éventuelle du béton.

En plus du tissu des masques jetables, les chercheurs ont également réutilisé les éléments métalliques et les bandes de coton, les broyant et les ajoutant au ciment.

Maintenant, les chercheurs étudient pour déterminer si le béton est protégé des dommages causés par le gel et l’utilisation continue des routes.

A lire aussi :