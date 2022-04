Overclocking GPU facile avec Afterburner, fonctionne avec toutes les cartes graphiques

MSi Afterburner est un utilitaire gratuit qui vous permet d’overclocker, de surveiller, de comparer et de capturer des vidéos. Que vous ayez un GPU Nvidia ou AMD, MSI Afterburner fonctionne avec toutes les marques de cartes graphiques.

Afterburner vous donne un contrôle total sur votre matériel, vous permet de surveiller en temps réel et c’est totalement gratuit. Toutes les informations importantes, y compris l’horloge du cœur du GPU, l’horloge de la mémoire, la température, la tension et la vitesse du ventilateur, ont un moniteur d’affichage à l’écran en temps réel dans les jeux et des informations en temps réel dans l’icône de la barre d’état Windows. Tous les ajustements peuvent être enregistrés sous forme de profils et les utilisateurs peuvent rapidement passer à différents paramètres avec des raccourcis clavier.

Est-il sûr d’overclocker mon GPU avec MSI Afterburner ?

Tant que vous savez ce que vous faites, alors oui, MSI Afterburner vous permettra d’overclocker votre GPU sans aucun problème.

MSI Afterburner fonctionne-t-il avec des graphiques intégrés ?

Non, les graphiques intégrés ne fonctionneront pas avec Afterburner. Il fonctionnera cependant avec tous les GPU Nvidia et AMD, même dans les ordinateurs portables.

Est-ce que MSI Afterburner est meilleur(e) que Asus GPU Tweak ?

Asus GPU Tweak vous permet également de surveiller et d’overclocker votre GPU, mais il ne fonctionne qu’avec les GPU Asus, tandis que MSI Afterburner fonctionnera avec n’importe quel GPU Nvidia et AMD, quelle que soit la marque.

MSI Afterburner pour Android

Vous pouvez utiliser MSI Afterburner pour Android pour surveiller et overclocker votre machine à partir de votre appareil Android. Pour utiliser l’application MSI Afterburner, vous devez avoir installé le serveur distant MSI Afterburner sur votre ordinateur.

Instructions d’installation pour le serveur distant MSI Afterburner :

Pour accéder à votre machine à partir de votre appareil Android, téléchargez et installez d’abord le serveur distant à partir des liens de téléchargement trouvés ici. Une fois que vous avez téléchargé MSIAfterburnerRemoteServer.zip depuis Netcost-security.fr, extrayez le fichier dans un dossier et exécutez MSIAfterburnerRemoteServer.exe. Une fois installé, il devrait apparaître dans la barre d’état système. Cliquez dessus et copiez l’adresse IP affichée en bas (vous en aurez besoin pour l’application MSI Afterburner).

Configuration de l’application MSI Afterburner :

Après avoir téléchargé l’application MSI Afterburner pour Android sur votre appareil et installé MSI Afterburner Remote Server sur votre ordinateur, ouvrez l’application et cliquez sur Paramètres. Dans les paramètres, sélectionnez « Adresse IP de l’hôte » et entrez l’adresse IP que vous avez obtenue du serveur distant MSI Afterburner (elle devrait ressembler à 192.168.101.22:82). Une fois que vous avez entré l’adresse IP, votre appareil Android se connectera automatiquement à votre ordinateur personnel.

Caractéristiques

Afterburner a ajouté la capture vidéo dans le jeu Predator. Les joueurs peuvent désormais capturer tous leurs moments les plus intenses dans leurs jeux préférés et les partager sur YouTube.

Outils d’overclocking

Explorer et dépasser les limites de votre carte graphique peut sembler effrayant, mais c’est en fait plus facile que vous ne le pensez. Les outils d’overclocking Afterburner offrent un accès facile et précis aux paramètres de votre carte graphique. Tout en augmentant la fréquence d’horloge et la tension de votre GPU, le contrôle de la vitesse du ventilateur vous permettra de trouver le parfait équilibre entre performances et température.

Overclocking en un clic

OC Scanner est une fonction automatisée qui trouvera les paramètres d’overclock stables les plus élevés pour votre carte. Vous offrant une amélioration gratuite des performances pour une expérience de jeu fluide grâce à des FPS plus élevés.

Profils de ventilateur personnalisés

La dissipation thermique est un facteur essentiel pour les performances de la carte graphique. Afterburner vous permet de personnaliser entièrement une courbe de vitesse de ventilateur prédéfinie, vous permettant de déterminer les performances de refroidissement jusqu’au bout !

Capture vidéo

Partagez vos meilleurs moments ! Avec Predator, vous pouvez enregistrer vos meilleures performances dans les jeux ou l’overclocking sans manquer une seule image. Le logiciel Predator prend en charge le codec H.264, plusieurs formats de fichiers (.WMV, .AVI), la taille et la qualité pour capturer votre frag gagnant de match, battre le jeu à fond ou battre un record d’overclocking.

Contrôleur de matériel

Le moniteur matériel affiche des informations matérielles critiques en temps réel ; température, utilisation, vitesse d’horloge et tension. Vous pouvez afficher des informations sélectionnées à l’écran pour garder un œil sur les statistiques clés pendant que vous êtes en jeu.

Quoi de neuf

Ajout d’un nouveau GPU NVIDIA à la base de données matérielle

Ajout de la prise en charge de la disposition révisée de la mémoire partagée, introduite dans RivaTuner Statistics Server v7.3.2 beta 4

Des améliorations mineures dans la mise en œuvre de la surveillance des icônes de la barre d’état visaient à empêcher le flou des icônes de la barre de surveillance dans les modes DPI élevés

RivaTuner Statistics Server a été mis à niveau vers la v7.3.2 beta 5

Contrôle de tension ajouté pour la conception de référence des cartes graphiques de la série AMD RADEON RX 6700 XT

Ajout de la prise en charge expérimentale des processeurs Intel de 11e génération

Ajout de la prise en charge expérimentale des processeurs mobiles AMD Ryzen

Correction d’un problème avec le capteur de température de la mémoire manquant sur les cartes graphiques AMD RADEON 5700/5700 XT

Augmentation de la limite d’overclocking de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30×0

RivaTuner Statistics Server a été mis à niveau vers la v7.3.2

Finale 4.6.3

Ajout de la prise en charge de l’architecture GPU NVIDIA Ampere : Ajout de la nouvelle prise en charge de l’API Fan Control 3.0 Ajout de la nouvelle prise en charge intégrée de l’API OC Scanner, veuillez lire ci-dessous pour obtenir plus d’informations sur la nouvelle implémentation d’OC Scanner

Mise à jour de l’application MSI Overclocking Scanner fournie : À partir de la famille de pilotes 455.xx, NVIDIA OS Scanner n’est plus implémenté en tant que composant logiciel séparé redistribué avec le logiciel d’overclocking de chaque partenaire AIC. Désormais, NVIDIA OC Scanner est intégré au pilote et un logiciel tiers peut y accéder de manière native via NVAPI. Une telle implémentation simplifie le processus de maintenance d’OC Scanner pour NVIDIA, il n’est plus nécessaire d’expédier des composants logiciels mis à jour aux partenaires AIC et de rééditer le logiciel de chaque partenaire lorsque quelque chose doit être changé dans OC Scanner du côté de NVIDIA. MSI Overclocking Scanner prend en charge les deux implémentations de l’API NVIDIA OC Scanner :

Ancienne implémentation héritée de NVIDIA OC Scanner via des composants logiciels distincts pour les architectures NVIDIA Pascal et Turing pour la famille de pilotes pré-455.xx

Nouvelle implémentation intégrée basée sur NVAPI de NVIDIA OC Scanner pour 455.xx et les pilotes d’affichage NVIDIA plus récents

La nouvelle implémentation du scanner OC basée sur NVAPI présente les modifications et améliorations suivantes : Prise en charge du surverrouillage automatisé pour les horloges du cœur et de la mémoire Les résultats d’OC Scanners sont maintenant persistants. Cela signifie qu’une fois le processus de numérisation réussi, le pilote NVIDIA enregistre en interne la courbe tension/fréquence optimisée et l’horloge mémoire overclockée et les applique comme nouveaux paramètres par défaut du système après le redémarrage, même si vous fermez ou désinstallez l’application d’overclocking. Il y a maintenant un nouveau bouton « Revert » dans le scanner d’overclocking MSI, qui vous permet de rétablir les valeurs par défaut réelles des horloges de courbe et de mémoire overclockées La fonctionnalité de test de stabilité de la courbe d’horloge/fréquence ajustée manuellement est obsolète et n’est plus disponible

Contrôle de tension ajouté pour la conception de référence des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30×0

Ajout de nouveaux skins MSI Ampere et Indigo par Drerex design

Ajout de la prise en charge expérimentale des processeurs Intel de 10e génération

Ajout de l’implémentation native basée sur NVAPI de la surveillance absolue de la puissance du GPU pour les GPU NVIDIA

Modification du nom du mutex de synchronisation pour l’accès aux registres AMD SNM dans l’implémentation de la surveillance de la température AMD Ryzen

Correction de la valeur d’utilisation du bus PCIE anormalement élevée surveillée sur les GPU NVIDIA après le crash et la récupération du pilote d’affichage ou sur Optimus

plates-formes lorsque le GPU discret est en veille

Ajout d’une solution de contournement pour le bug du pilote AMD provoquant un court scintillement de l’affichage lors de l’application de nouveaux paramètres de ventilateur sur certains multi-écrans ou

configurations d’affichage à taux de rafraîchissement élevé à moniteur unique

Maintenant, MSI Afterburner désactive de force Zero RPM lors de l’application d’une nouvelle vitesse de ventilateur fixe afin de contourner le bug du pilote AMD

empêchant le contrôle du ventilateur de fonctionner lorsque le mode Zero RPM est activé sur certains systèmes. Si Zero RPM fonctionne correctement sur votre

système et que vous souhaitez toujours le garder activé lors du réglage de la vitesse du ventilateur, vous pouvez désactiver le remplacement forcé du régime zéro avec l’alimentation

Switch orienté dans le fichier de configuration de l’application

ow MSI Afterburner affiche la vitesse de ventilateur minimale autorisée dans la fenêtre de l’éditeur de courbe de ventilateur du logiciel sur Overdrive 8 compatible

GPU AMD. Les derniers pilotes AMD ne vous permettront pas de régler la vitesse du ventilateur en dessous de cette limite, c’est de par la conception du pilote

Les composants AMD ADL sont désormais chargés par chemin absolu pour empêcher un éventuel détournement de DLL

Politique d’accès au pilote IO resserrée, le pilote n’est plus accessible aux utilisateurs sans droits d’administration

RivaTuner Statistics Server a été mis à niveau vers la v7.3.0. Cette version introduit l’architecture des plugins et le tout nouveau plugin d’éditeur de superposition visuelle, nous vous recommandons fortement de l’essayer si vous êtes un utilisateur avancé et que vous souhaitez personnaliser votre OSD au-delà des possibilités de l’éditeur de disposition OSD interne de MSI Afterburner

Quoi de neuf 4.6.2

Contrôle de tension ajouté pour la conception de référence des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 20×0 SUPER

Contrôle de tension supplémentaire pour les cartes graphiques AMD RADEON RX série 5700

Ajout de nouveaux skins MSI Steampunked, MSI Lightning Anniversary et MSI Mystic par Drerex design

Module de surveillance du matériel amélioré : Ajout de la prise en charge de la surveillance de la température du processeur pour la famille de processeurs AMD Ryzen 3X00 Ajout d’un décalage thermique pour la surveillance de la température du processeur sur la famille de processeurs AMD Ryzen Threadripper 29X0 Ajout de la puissance du processeur du package et de la surveillance de la puissance du processeur par cœur pour la famille de processeurs AMD Ryzen Amélioration de l’architecture des plugins de surveillance :

Ajout de la fonction API pour lire l’horodatage de surveillance du matériel de l’application hôte à partir des plugins. L’horodatage est mis à jour par l’hôte à chaque itération d’interrogation matérielle, de sorte qu’il permet au plug-in de précacher et de réutiliser certaines données de capteur si la même valeur de capteur physique est utilisée dans plusieurs sources de données exportées par le plug-in. Une telle approche est démontrée dans le plug-in CPU.dll mis à jour pour dupliquer la même valeur de capteur de température pour tous les cœurs du processeur AMD.

Ajout de la fonction facultative de rappel d’unité d’initialisation du plugin, qui est appelée par l’hôte avant de décharger les plugins. Le nouveau plug-in Ping.dll multithread démontre une nouvelle utilisation de la fonction pour arrêter correctement le fil de surveillance du ping

Plugins de surveillance améliorés : Le plug-in CPU.dll mis à jour démontre la mise en œuvre de la surveillance de la température du processeur AMD Ryzen et la duplication optimale de la même relecture du capteur de température pour tous les cœurs du processeur Ajout d’un nouveau plugin Ping.dll pour surveiller le ping vers le serveur souhaité via les requêtes d’écho ICMP. Veuillez noter que le plugin est configuré pour surveiller le ping vers www.guru3d.com par défaut, c’est à vous de spécifier le nom du serveur cible ou l’adresse IP dans les propriétés du plugin

Moteur de skin amélioré : Performances de rendu de skin optimisées pour les skins utilisant plusieurs indicateurs animés superposés Ajout de la prise en charge du lissage de position aux indicateurs skinnés Désormais, les applications skinnées peuvent désactiver de force l’animation des indicateurs si nécessaire Le guide de référence du format d’habillage a été mis à jour vers la v1.8 pour documenter ces changements

Le pilote IO mis à jour fournit une interface d’accès MMIO et MSR plus sécurisée

RivaTuner Statistics Server a été mis à niveau vers la v7.2.3

