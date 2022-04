Apple rapporte près de 100 milliards de dollars de revenus jusqu’à présent cette année, dépassant les attentes

Conclusion : Apple vient de connaître un trimestre de mars record avec une croissance impressionnante des revenus en ce qui concerne ses services et ses ordinateurs Mac. Les iPad, en revanche, n’ont pas fait si chaud car ils ont dû faire face à d’importants problèmes de chaîne d’approvisionnement en raison des nouvelles vagues pandémiques en Asie.

Apple vient d’annoncer les résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal de 2022, qui couvre les mois de janvier, février et mars. La société de Cupertino a dépassé les estimations des analystes avec des augmentations massives des revenus et des bénéfices dans la plupart de ses gammes de produits.

Pour le trimestre, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars, une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre et un bénéfice de 25 milliards de dollars, soit 1,52 $ de bénéfice par action.

Apple ne rapporte pas les ventes unitaires de ses produits, fournissant à la place une ventilation des revenus par catégorie. Les iPhones continuent d’être les plus gros revenus de l’entreprise, totalisant 50,6 milliards de dollars (en hausse de 5,5% en glissement annuel) de revenus au deuxième trimestre. Les Mac ont rapporté à Apple 10,4 milliards de dollars (en hausse de 14,3 % sur un an), tandis que les appareils portables ont rapporté 8,8 milliards de dollars (en hausse de 12,2 % sur un an).

La catégorie des services a établi un record de revenus de tous les temps à 19,8 milliards de dollars, en hausse de 17,2 % en glissement annuel. Cependant, les revenus de l’iPad ont diminué de 2,2 % en glissement annuel, à seulement 7,6 milliards de dollars. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a imputé la performance médiocre de son activité de tablettes aux importantes contraintes d’approvisionnement auxquelles elle a été confrontée au cours du trimestre.

La catégorie des services d’Apple comprend l’App Store, iCloud, Apple Music et Apple TV+. Il sera intéressant de voir si l’entreprise peut maintenir son élan dans ce domaine dans l’ère post-Covid.

Apple a refusé de fournir des prévisions pour le trimestre en cours, invoquant l’incertitude persistante due à la pandémie. Cependant, le directeur financier Luca Maestri a averti que les contraintes d’approvisionnement pourraient nuire aux ventes jusqu’à 8 milliards de dollars ce trimestre.