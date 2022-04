Blizzard partagera les détails du jeu mobile Warcraft le 3 mai

En bref : Blizzard Entertainment travaille sur un nouveau décor mobile dans l’univers de Warcraft, et ils se préparent à nous en dire plus la semaine prochaine. Les premières rumeurs suggéraient que Warcraft mobile pourrait être un jeu de style Pokémon Go qui encourage les utilisateurs à sortir, mais étant donné la situation avec la pandémie au cours des dernières années, la direction du jeu aurait pu facilement changer.

Blizzard accueillera la révélation du jeu mobile le 3 mai à 10 heures du Pacifique. Les personnes intéressées à se connecter peuvent regarder le livestream sur la page de destination de Blizzard. Malheureusement, c’est à peu près tout ce que nous savons à ce stade, car le titre, qui serait en développement depuis au moins 2018, est resté secret depuis le début.

Rejoignez-nous pour la révélation d’un nouveau jeu mobile se déroulant dans le #Warcraft Univers. » 3 mai

* 10h HP

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp — World of Warcraft (@Warcraft) 28 avril 2022

Dans les nouvelles de l’entreprise, Blizzard a récemment lancé un nouveau patch pour Diablo II qui comprend une refonte massive du système de classe du jeu. Nous avons également appris que Diablo Immortal, le prochain MMORPG gratuit, ne sera pas limité au mobile comme indiqué à l’origine.

Diablo Immortal a été annoncé lors de la keynote de la BlizzCon 2018 à une foule d’irréductibles qui s’attendaient en grande partie à entendre des nouvelles de Diablo IV, ou peut-être un remaster d’un jeu plus ancien… n’importe quoi, vraiment, à part un jeu mobile. Inutile de dire que cela ne s’est pas bien passé. La session de questions-réponses qui a suivi était plutôt inconfortable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Néanmoins, Diablo Immortal arrivera bel et bien sur PC à partir d’une bêta ouverte le 2 juin.