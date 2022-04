Aspirateur vertical Dreame V9P avec batterie pour aspirer tous les coins de la maison

Dreame V9 Pro Aspirateur Balai sans Fil sans Sac, 4 en 1 Aspirateur Puissant Avec (puissance d'aspiration de 20,000 Pa, durée de fonctionnement allant jusqu'à 60 minutes, Faible bruit)

Brevet technologique Space3.0 : moteur numérique haute vitesse sans balais Space3.0 qui fournit un coup de foudre en 0,3 s. Une puissance d'aspiration de 120 AW, un moteur jusqu'à 100 000 tr/min et une pression de vent de 20 000 PA assurent une puissance d'aspiration décente et garantissent des performances sans problème. Système de filtration à 5 niveaux entièrement étanche : absorbe efficacement 99,99 % des particules fines de 0,3 micron permettant de libérer l'air frais et de créer un environnement sûr et confortable. Lavez régulièrement les accessoires de filtre pour obtenir de meilleurs résultats. Pas de câble nécessaire et facile à installer. S'adapte à n'importe quel salon, bureau, chambre ou véhicule avec une variété d'accessoires. Facile à utiliser. Batterie 2500 mAh : équilibre approprié entre poids et énergie. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie en mode économique. En mode standard, 28 minutes supplémentaires sont disponibles pour l'aspirateur. Le mode MAX offre une puissance d'aspiration super puissante de 8 minutes pour les travaux de nettoyage difficiles. Structure intérieure ergonomique : le centre de gravité est dirigé vers l'arrière, la prise en main a été améliorée. Le corps principal ne pèse que 5 kg et la structure interne des composants principaux a été optimisée. Il est plus léger et plus intelligent pour presser, tirer, transporter et soulever Un fonctionnement silencieux de 68 dB (A), assisté par un moteur sans balais. Plus de bruits gênants qui font bien votre bébé et votre animal de compagnie. High Torque Power Brush : l'aspirateur polyvalent est équipé d'une brosse électrique à gros rouleaux avec moteur indépendant. Nettoyez tous les types de saleté tels que les particules, la poussière, les cheveux, les poils et les particules de saleté. Il peut également empêcher les poils de s'accrocher pour obtenir une performance de nettoyage extrêmement efficace.