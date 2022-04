Un enseignant identifié pour le vol présumé de l’ordinateur portable d’un élève

Le sujet de cet article semble étrange, mais la vérité est que cela s’est produit dans notre pays. Selon les informations de la PSP, un enseignant a été identifié qui avait volé un ordinateur portable à un élève.

L’ordinateur portable, d’une valeur estimée à 900 euros, était en vente sur une plateforme en ligne d’achat et de vente de produits.

Un ordinateur portable a été récupéré par les autorités à Aveiro

La PSP a identifié un enseignant de 29 ans soupçonné d’avoir volé un ordinateur portable appartenant à un élève qui se trouvait dans une salle de classe d’un établissement d’enseignement situé à Aveiro, a rapporté aujourd’hui la police.

Dans un communiqué, la PSP a précisé que l’identification avait eu lieu à la suite d’une enquête menée par le commandement du district d’Aveiro, qui a débuté le 11 avril, sur des soupçons de vol d’un ordinateur portable, dont la valeur nette s’élevait à environ 900 euros.

Au cours de l’enquête, cette police a découvert que l’ordinateur était en vente sur une plateforme en ligne d’achat et de vente de produits, pour environ la moitié de sa valeur réelle.

Selon la PSP, l’ordinateur portable, appartenant à un étudiant de 24 ans, a été récupéré par la police de l’escadron d’enquête criminelle d’Aveiro, avec la participation du père de la victime. Le suspect a été mis en cause et a fourni une condition d’identité et de résidence.