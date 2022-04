L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft menacée par la FTC alors que les actionnaires approuvent l’accord

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les actionnaires d’Activision Blizzard ont approuvé le rachat de la société par Microsoft pour 69 milliards de dollars, avec un vote massif de 98 % en faveur de l’acquisition. Mais Wall Street parie toujours sur l’échec de l’accord.

Bloomberg rapporte que les actionnaires ont approuvé l’offre de Microsoft de 95 $ par action. Le cours de l’action avait atteint 82 $ à la suite de l’annonce de l’acquisition, ce qui signifie que quiconque achèterait alors se serait vu garantir un bénéfice de 13 $ par action une fois la transaction conclue. Cependant, le cours actuel de l’action est tombé à environ 77 dollars, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas convaincus que la fusion sera finalisée.

Comme indiqué en février, l’incertitude découle de l’examen de l’acquisition par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. L’achat d’Activision Blizzard ferait de Microsoft la troisième plus grande société de jeux vidéo après Tencent et Sony, et cela a attiré l’attention des régulateurs examinant les problèmes potentiels d’antitrust.

Le mois dernier, un groupe d’organisateurs a exhorté la FTC à surveiller le rachat de Microsoft, avertissant qu’il pourrait avoir des « effets horizontaux anticoncurrentiels ». Le communiqué note que l’accord pourrait également avoir un impact négatif sur les efforts de syndicalisation de certains employés de Blizzard, notant qu’aucun employé américain de Microsoft n’appartient à des syndicats.

La FTC a joué un rôle important dans le blocage de l’acquisition d’Arm par Nvidia plus tôt cette année, après avoir déjà intenté une action en justice pour empêcher l’achat de se concrétiser. Microsoft doit également obtenir l’approbation des gouvernements de l’Union européenne et de la Chine.

Tous les actionnaires d’Activision Blizzard ne souhaitent pas que le rachat soit effectué. SOC Investment Group, un groupe activiste avec une petite participation, a encouragé les autres actionnaires à voter contre l’accord. Il estime que la société est sous-évaluée en raison de « la gestion incompétente du conseil d’administration » des poursuites pour harcèlement sexuel auxquelles elle a été confrontée et préférerait que le conseil d’administration soit remplacé afin que Blizzard puisse reconstruire sa réputation endommagée.

La fusion a jusqu’au 30 juin 2023 pour se clôturer.

h/t : joueur sur PC