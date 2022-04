Tineco Floor One S5 Combo : Aspirateur eau et poussière intelligent mis à l’épreuve

À première vue, le Floor One S5 Combo ressemble à un aspirateur moderne, mais c’est bien plus : vous devez principalement l’utiliser pour aspirer et essuyer les sols durs en une seule fois. Avec peu d’effort, vous pouvez transformer le S5 Combo en un aspirateur à main étonnamment flexible. Les fonctions intelligentes sont également exceptionnelles : le S5 Combo reconnaît automatiquement le degré de salissure et dispose d’une connexion au smartphone. Tous les éléments intelligents ne sont pas nécessaires de toute urgence.

Le Tineco Floor One S5 Combo avec le kit multitâche disponible séparément. (Photo: Netcost)

Tineco Floor One S5 Combo déballé : aide ! Où est la notice ?!

Si vous vous attendiez à un « aspirateur normal » lorsque vous l’avez déballé, le Floor One S5 Combo pourrait être un peu écrasant. Parce que d’innombrables pièces sont incluses dans la livraison, dont vous aurez bien sûr besoin tôt ou tard. Il est louable que le fabricant Tineco fournisse une solution de nettoyage ainsi qu’un deuxième filtre de remplacement et un deuxième rouleau de nettoyage. Vous devriez être bien pris en charge pendant les premiers mois.

Ouf, beaucoup. Mais il devient rapidement clair pour quoi vous avez besoin. (Photo: Netcost)

Néanmoins : Du tri de toutes les pièces au premier démarrage, plusieurs minutes s’écoulent avec le S5 Combo. Les profanes sont satisfaits d’un manuel complet. Et l’application officielle contient des vidéos d’instructions pour vous aider à démarrer.

Spécifications Floor One S5 Combo

Capacité nominale: 190 watts Durée: Nettoyant pour sols : 15-20 minutes

Aspirateur vertical : 25-50 minutes Temps de charge: 3-4 heures capacité de la batterie: 2500mAh niveau de bruit: ≤ 78dB Accessoires : Rouleau à brosse, filtre sec, outil de nettoyage, brosse à épousseter 2 en 1, suceur plat, solution de nettoyage Réservoir d’eau sale : 0.45L Réservoir d’eau douce : 0.5L Les particularités: iLoop, HeatedWash, Power Dry, Dryness Meter, écran LED Prix ​​de vente recommandé : 449 euros

A souligner : le Tineco Floor One S5 Combo n’est pas compliqué, il vous offre simplement de nombreux domaines d’application. En plus de la fonction combinée d’aspiration et d’essuyage, pour laquelle vous avez besoin du rouleau de nettoyage et des deux réservoirs d’eau (eau douce, eau sale), vous pouvez également utiliser le gadget comme aspirateur à main. Et pour cela, vous avez besoin du suceur plat, de la brosse à épousseter 2 en 1, de la brosse de nettoyage et du véritable bac à poussière pour recueillir les miettes.

La station de charge est incluse dans la livraison. (Photo: Netcost)

Astuce : Prenez votre temps pour trier tous les composants avant de commencer, installez la station de charge et assemblez le combo S5 sans agitation. De cette façon, vous pouvez garder une trace des choses et, surtout, vous amuser à les essayer.

Fonction d’aspiration surprenante

Au début, il faut quand même de la patience. Avant de l’utiliser pour la première fois, vous devez charger le Tineco Floor One S5 Combo pendant trois à quatre heures. Vous pouvez voir quand il est prêt à partir sur l’écran LED très attrayant et, pour une ventouse, d’aspect futuriste.

Élégant et attrayant – l’écran est impressionnant et fournit toutes les informations pertinentes. (Photo: Tineco)

Une fois que vous avez rempli le réservoir d’eau douce avec de l’eau (avec ou sans produit de nettoyage), le S5 Combo commence immédiatement à fonctionner sur simple pression d’un bouton. L’expérience « aha » ne tarde pas, car les performances d’aspiration et d’essuyage sont incroyables. La puissance nominale de 190 watts est évidemment tout à fait appropriée.

La fonction automatique, qui détecte automatiquement le degré de salissure, est activée par défaut. Vous obtenez des performances maximales en mode Max. Tous les autres détails sont révélés par ledit affichage, qui indique également le degré de salissure au moyen d’un anneau de couleur. Le rouge signifie que le sol est très sale. Le bleu, en revanche, vous indique que le nettoyage a déjà eu lieu ou n’est plus nécessaire.

Les réservoirs sont relativement petits, mais suffisent pour des appartements normaux. (Photo: Netcost)

Parce que le rouleau de nettoyage tourne indépendamment et que vous n’avez pas à le « pousser », le S5 Combo fonctionne très bien. C’est bien que le rouleau se rapproche assez des bords du sol, ce qui est dû à la construction bien conçue.

Le Tineco Floor One S5 Combo comme aspirateur à main

Si le S5 Combo ne sert qu’à aspirer, il ne fonctionne qu’en mode manuel. Pour ce faire, vous retirez l’appareil de l’aspirateur, insérez le bac à poussière et choisissez la buse que vous souhaitez. Tout cela se fait en très peu de temps – en supposant que vous ayez un peu de routine.

La puissance d’aspiration de l’aspirateur à main est correcte. Il atteint rapidement ses limites avec les salissures importantes ou même les poils d’animaux domestiques. Mais il est idéal pour un usage quotidien. Par exemple, j’ai passé l’aspirateur sur les sièges de ma voiture, nettoyé le canapé, enlevé les miettes de la table du salon et récupéré les restes de biscuits du lit de ma fille. C’est exactement à cela que sert l’aspirateur compact.

A noter également : la durée de vie de la batterie est nettement plus longue qu’un aspirateur à main – une demi-heure ou plus d’aspiration est possible sans aucun problème. Le Floor One S5 Combo ne gère pas toujours cela en mode essuyage. Surtout pas lorsque les sols sont très sales.

Encore plus d’utilisations possibles avec le kit multitâche

Un kit dit multitâche est désormais disponible pour un peu plus de 100 euros, qui transforme l’aspirateur en un aspirateur classique avec une batterie. Le double raccord de tuyau va à l’appareil lui-même, plus il y a la brosse à rouleau souple pour les surfaces normales et dures. Et avec la mini brosse électrique, vous pouvez, par exemple, vous débarrasser de la saleté sur un tapis.

Le kit multitâche est pratique si vous n’avez pas toujours besoin de la fonction d’essuyage, mais souhaitez également passer l’aspirateur rapidement. Et : Vous pouvez bien mieux vous glisser sous les placards, les canapés ou les lits. Parce que le rouleau d’essuyage est souvent trop épais pour passer sous les étagères, etc. Le kit est donc une valeur ajoutée cohérente, mais pas un accessoire très bon marché. En revanche, lors de mes tests, la puissance d’aspiration était généralement assez forte pour remplacer un aspirateur ordinaire.

Qu’est-ce qui rend le Tineco Floor One S5 Combo intelligent ?

Allumer et aspirer – c’est bien sûr également possible avec le S5 Combo. A condition de l’avoir rempli d’eau douce et que la batterie soit chargée. Néanmoins, l’aspirateur peut faire plus qu’un représentant ordinaire et nettement moins cher. Cet écran est également le cœur de l’appareil, qui peut communiquer avec votre smartphone via Wi-Fi. La configuration est simple, après cela, vous pouvez appeler toutes sortes d’informations supplémentaires. Le rapport de nettoyage avec la durée moyenne de nettoyage est certainement particulièrement révélateur.

L’application Tineco : Le S5 Combo est prêt à l’emploi. (Capture d’écran) Vous pouvez télécharger des extensions, par exemple de nouvelles langues. (Capture d’écran) Il y a aussi des informations pratiques. (Capture d’écran)

Des mises à jour du micrologiciel sont également possibles pour éliminer les bugs logiciels ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. L’application vous permet également de définir la langue. Parce que le S5 Combo vous parle, par exemple lorsque vous devez vider l’eau de service ou lancer la fonction d’auto-nettoyage. Alternativement, vous pouvez le voir sur l’écran.

La technologie de capteur iLoop est vraiment intelligente et utile. Celui-ci détecte automatiquement les surfaces particulièrement sales où vous devriez rester un peu plus longtemps avec l’aspirateur de sol. Au cours de mon test, j’ai pu détecter une telle détection ici, mais parfois les capteurs ont manqué des points qui étaient similaires en couleur et en structure au sol. Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’une caractéristique pratique pour un tel système.

Au fait : il n’y a pas de connexion avec des assistants linguistiques tels qu’Alexa ou Google Assistant (encore ?). Interroger le niveau de la batterie à distance via la voix – je pourrais bien l’imaginer.

Ce que le Floor One S5 Combo n’est pas aussi bon

Il y a certains aspects qui ne sont malheureusement pas tout à fait parfaits :

Autonomie de la batterie courte : Après environ 25 minutes de fonctionnement continu en mode aspirateur-serpillière, le Tineco Floor One S5 Combo doit être rechargé pendant plus de trois heures. Le rapport est faux ici. Une fonction de charge rapide ferait du bien à l’appareil.

Bouton de fonction d’auto-nettoyage : la fonction est pratique et bonne, mais le bouton sur la poignée pour l’allumer est mal placé. Avec un peu de malchance, vous rencontrerez sporadiquement cela et commencerez le processus.

La station de charge incluse, les accessoires et le combo S5 lui-même sont assez volumineux et volumineux. Vous avez besoin de beaucoup d’espace de rangement dans votre appartement.

Ne convient pas à tous les appartements : L’aspirateur balai est conçu pour les surfaces dures et lisses. Si vous avez du bois non traité ou beaucoup de tapis comme sol dans votre appartement, vous devriez utiliser une solution différente.

Assistance vocale inutile : même si c’est agréable quand le S5 Combo vous parle, vous ne pouvez presque rien comprendre pendant le fonctionnement, même au volume maximum. L’aspirateur est beaucoup trop bruyant pour cela et le haut-parleur est mal placé.

Beaucoup d’efforts : malgré la fonction d’auto-nettoyage, vous devez nettoyer soigneusement le récipient pour l’eau sale, rincer le filtre et enlever les miettes, etc. du filtre à charpie. Un tuyau a également tendance à se boucher, que vous pouvez nettoyer avec la brosse fournie. C’est assez laborieux.

Conclusion : un puissant polyvalent

Même si le Tineco Floor One S5 Combo a une autonomie très courte et prend beaucoup de place, vous pouvez vous attendre à un essuie-glace cohérent qui convient à de nombreuses utilisations grâce à son passage facile à un aspirateur à main. Le kit multitâche supplémentaire est un ajout utile – c’est tout ce dont vous avez besoin si vous avez peu ou pas de tapis dans l’appartement.

Personnellement, j’ai effectivement utilisé l’aspirateur à main très souvent dans toutes sortes de situations quotidiennes. (Photo: Netcost)

Là où Tineco devrait s’améliorer à mon avis, c’est la durée de vie de la batterie, qui est trop courte par rapport au temps de charge. Si je dois charger pendant trois heures pour essuyer pendant 30 minutes, ce n’est pas optimal, surtout lorsque je nettoie en profondeur tout l’appartement. D’autre part, le S5 Combo nettoie rapidement et en profondeur – et grâce à la reconnaissance intelligente des capteurs, vous pouvez voir où vous devez « repasser » à nouveau.

Personnellement, j’aime pouvoir transformer rapidement la vadrouille en aspirateur à main pour la voiture ou le canapé. L’ensemble du système est également structuré de manière logique et vous permet de dépanner indépendamment si quelque chose ne va pas ou est bouché. Dans l’ensemble, le Tineco Floor One S5 Combo mérite une recommandation d’achat malgré les défauts mentionnés. Des concurrents similaires sont souvent plus chers ou n’offrent pas cette flexibilité.

Le Tineco Floor One S5 Combo est disponible aux alentours de 450 euros, y compris sur le site du constructeur.