Samsung lancera la production de masse de puces 3 nm dans les semaines à venir

Les nouvelles sur les développements innovants dans l’industrie des puces deviennent de plus en plus fréquentes, et tous les fabricants travaillent dur pour mettre sur le marché les produits les meilleurs et les plus attractifs pour les marques.

Et maintenant, Samsung a annoncé qu’il avait l’intention de commencer la production de masse des puces 3 nm dans les prochaines semaines. Si tel est le cas, l’entreprise sera la première à proposer ce processus de fabrication de masse.

Samsung lancera la production de masse de 3 nm dans les semaines à venir

Samsung a publié ce jeudi (28) le rapport avec ses résultats financiers réalisés au cours du premier trimestre de 2022. Ce rapport a annoncé la valeur record du chiffre d’affaires trimestriel de 77,78 milliards de KRW (environ 58 milliards d’euros) et un bénéfice d’exploitation de 14,12 milliards de KRW (~ 11 milliards d’euros).

Mais dans le rapport, la société sud-coréenne a également avancé ses plans pour ce deuxième trimestre, dont un tiers s’est déjà écoulé. Et selon les informations révélées, Samsung compte alors lancer la production en série de puces 3nm au cours de ce deuxième trimestre, ce qui pourrait alors arriver dans les prochaines semaines.

D’après ce que le constructeur avance dans le document :

Pour Foundry, la société consolidera son leadership technologique avec la première production de masse au monde du procédé GAA à 3 nanomètres et continuera à gagner de nouveaux clients.

Avec cette annonce, et si elle se concrétise, Samsung sera le premier fabricant du secteur à lancer la production en série de ce processus de fabrication avancé. Comme nous l’avons déjà signalé ici, le rival taïwanais TSMC ne devrait commencer à produire en masse la lithographie 3 nm qu’au deuxième trimestre 2023, un an après la lithographie sud-coréenne.

De plus, Samsung deviendra également le premier à utiliser un procédé de fabrication GAAFET (Gate All Around FET). Selon la société, le processus 3 nm réduira la taille globale de la puce de 35 % par rapport au processus FinFET 5 nm. Et il promet toujours d’offrir une réduction de la consommation d’énergie d’environ 50 %, d’augmenter les performances de 33 % et la densité des transistors de 80 %.