Open Source Lisbon est de retour au Centro Cultural de Belém

Après deux ans d’événements virtuels, le plus grand événement open source au Portugal, Open Source Lisbon, revient sur scène et présente aux participants l’Auditorium principal du Centro Cultural de Belém Lisbonne.

L’événement a lieu le 12 octobre et est gratuit. Faites votre inscription.

Open Source Lisbonne – Le plus grand événement sur l’Open Source

Le 12 octobre, tout au long de la journée, des experts dans le domaine de la technologie, avec un accent plus prononcé sur l’Open Source, se réuniront pour partager leur vision sur les sujets les plus brûlants du moment tels que le développement logiciel et commercial, l’intelligence artificielle, les technologies data, et sur l’état d’esprit open source, la communauté, la diversité, l’inclusion et bien plus encore.

L’organisation d’Open Source Lisbon, en charge de Syone, ajoute que les participants auront accès à plusieurs zones telles que les Main Stage Sessions, les Tech Sessions, une zone pour les sponsors et une zone Lounge, où ils pourront en savoir plus sur les nouvelles solutions et parier en réseau. Cette année une nouveauté sera lancée, la Start-Up Avenue, un espace dédié aux start-up où l’on pourra entendre parler de leurs idées, initiatives et approches dans le domaine de l’IT.

Open Source Lisbon est un événement à entrée gratuite, qui couvre les niveaux C, les directeurs, les gestionnaires, les consultants et également les étudiants, avec un intérêt particulier pour le domaine de la technologie Open Source.

Depuis 2003, cet événement est connu comme un partage de connaissances sur l’influence des technologies Open Source dans la transformation du monde et de la communauté, en particulier en ces temps atypiques vécus ces deux dernières années. Les participants entendront plusieurs cas de réussite, des applications innovantes des technologies Open Source et l’état d’esprit derrière ces initiatives.

En plus des conférenciers invités, Open Source Lisbon permet à tout spécialiste de ce type de technologies d’avoir l’opportunité de présenter un projet. Pour cela, rendez-vous sur la page contact et proposez votre intervention.

