WhatsApp fonctionne sur l’une des fonctionnalités les plus demandées pour les smartphones et les tablettes

En plus des changements apportés par WhatsApp à son interface, ce service de messagerie de Meta s’est également concentré sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à ses applications. L’un des plus demandés est la possibilité d’utiliser ce service sur plusieurs appareils sans dépendre du smartphone.

Si nous pouvons déjà voir cette fonctionnalité sur le bureau et dans la version Web, il semble y avoir des changements en cours de route. Ce qui est en préparation est réclamé depuis de nombreuses années et permettra une utilisation gratuite de WhatsApp sur smartphones et tablettes.

WhatsApp a déjà réalisé que les utilisateurs veulent utiliser ses services sur autant de plates-formes que possible, de préférence simultanément. Les appareils sont disponibles et les utilisateurs basculent entre smartphones, tablettes et autres propositions.

Bien sûr, nous avons déjà la possibilité d’utiliser WhatsApp dans le navigateur et sur le bureau sans dépendre du smartphone, mais les utilisateurs en redemandent. Ils souhaitent que les smartphones et les tablettes aient également accès à cette fonctionnalité et puissent utiliser WhatsApp sans dépendre de l’équipement d’origine.

Cet ajout semble déjà en cours de préparation, du moins d’après ce qui est disponible dans la version d’essai. Cela a été analysé et le code découvert important pour l’avenir de ce service Meta. Pour l’instant, il ne semble accessible qu’à ceux qui sont dans les tests internes de l’entreprise.

Le fonctionnement de cette nouveauté semble être très similaire à ce qui est déjà disponible. L’utilisateur pourra enregistrer le nouvel appareil en lisant un code QR, auquel est ainsi associé et avec accès aux messages, ce « compagnon de l’appareil ».

Pour l’instant, il semble être uniquement dédié aux smartphones, mais on espère qu’il pourra évoluer et être utilisé dans plus d’endroits. Surtout sur les tablettes, où une application dédiée à ces appareils n’a pas encore été lancée, ce qui n’existe pas encore.

Bien qu’il s’agisse d’une nouveauté, la vérité est que cette fonctionnalité est attendue depuis un certain temps. Ce sera le bon complément à ce qui existe déjà et qui permet d’utiliser la version desktop et web sans dépendre d’un smartphone présent et connecté à WhatsApp.