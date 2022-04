Nvidia prépare peut-être les puissants graphiques RTX 4090 Ti avec 900W de consommation

Alors que les cartes graphiques de la génération actuelle Nvidia GeForce RTX 30 sont de retour sur les tablettes en plus grande quantité, la société nord-américaine prépare déjà la prochaine gamme RTX 4000.

Et il y a maintenant des données qui indiquent que l’entreprise pourrait même préparer le monstrueux modèle GeForce RTX 4090 Ti avec 900W de consommation d’énergie.

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti avec une consommation de 900W

Selon les dernières informations, il semble que la prochaine gamme de cartes graphiques de Nvidia, baptisée Ada Lovelace, devrait se concentrer davantage sur les performances, mais peut-être pas tant sur la consommation d’énergie.

Et les données maintenant publiées, provenant de certaines sources qui auront eu accès aux détails du fabricant, Nvidia travaillera déjà sur l’éventuel et puissant GPU GeForce RTX 4090 Ti, avec 900W de consommation d’énergie. De plus, selon les détails, ce modèle peut avoir deux connecteurs à 16 broches. L’information a été récemment avancée par le leaker bien connu @kopite7kimi.

Si nous comparons, le modèle haut de gamme GeForce RTX 3090 Ti actuel a une consommation électrique de 450W. Ainsi, si l’information se confirme, la prochaine carte graphique phare de Nvidia aura deux fois la consommation du haut de gamme actuel. Et si l’on parle du modèle GeForce RTX 4090, les spéculations indiquent que ce GPU aura une consommation de 600W.

Il existe également des données sur les RTX 4070 et RTX 4080

Le leaker a également révélé des informations sur les modèles GeForce RTX 4070 et RTX 4080. Selon les détails, le modèle 4070 de Nvidia comportera la puce graphique AD104, 12 Go de mémoire et un TDP de 300W. À son tour, le GPU RTX 4080 utilisera la puce AD103, 16 Go de mémoire, mais le TDP reste à déterminer.

Pour l’instant, Nvidia n’a pas encore révélé quand il présentera et lancera la nouvelle gamme de cartes graphiques. Cependant, la même chose est attendue pour septembre ou octobre de cette année.