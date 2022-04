NASA : Ingenuity a capturé l’épave d’un « autre monde » sur Mars

Centimètre par centimètre, mètre par mètre, les robots de la NASA habitent Mars et découvrent la réalité actuelle et son histoire. Si la planète était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui, il y a des millions d’années, l’empreinte humaine sera sûrement plus différente. Les images capturées ne sont pas issues d’une série fictive, elles proviennent d’une épave qui faisait partie de l’équipement qui a permis à la mission Persévérance d’atterrir en toute sécurité sur la planète rouge en 2021.

Cette image du 19 avril de l’hélicoptère Ingenuity Mars montre l’arrière de la nacelle d’atterrissage de Persévérance, son parachute supersonique et le champ de débris associé.

Mars a des débris « d’un autre monde »… fabriqués sur Terre

L’image montre un objet qui ressemble à une soucoupe volante qui s’est écrasée sur Mars. Et c’est effectivement le cas. Mais il n’appartient pas aux extraterrestres. Au lieu de cela, l’épave est l’œuvre de la NASA, un composant appelé backshell qui s’est détaché lors de l’atterrissage du rover Persévérance sur la surface de la planète rouge en février 2021.

Il y a certainement un élément de science-fiction. Il respire un autre monde, n’est-ce pas ?

Après avoir passé un an à explorer les rochers du cratère où il a atterri, le rover Persévérance est passé près de son site d’atterrissage en route vers un delta fluvial qui longeait autrefois le bord ouest du cratère. Le petit compagnon robotique du rover, l’hélicoptère Ingenuity, continue de suivre la découverte.

Lors de son 26e vol la semaine dernière, Ingenuity a pris 10 photos pendant ses 159 secondes dans les airs couvrant 360 mètres. Ceux-ci montrent cette coque arrière, ou la moitié supérieure de la nacelle d’atterrissage qui protégeait Perseverance et Ingenuity alors qu’ils plongeaient dans l’atmosphère martienne. Toujours attaché est le parachute de 21 mètres de large qui a ralenti la descente des véhicules.

Le parachute et la coque arrière se sont séparés du rover à une altitude de 2 km. Un système propulsé par fusée appelé Skycrane a emmené Persévérance jusqu’à la surface, tandis que la coque arrière et le parachute ont atterri à plus d’un mile au nord-ouest.

La coque arrière de près de 5 mètres de diamètre, qui a percuté le sol à environ 130 km/h, est en partie brisée. Tout le reste semble être en bon état – aucun signe évident de carbonisation. Le parachute semble intact, tout comme les suspentes qui relient le parachute à la coque arrière.

Avec ces nouvelles images, les ingénieurs en profitent pour inspecter minutieusement les photos pour saisir tous les détails.

On dit qu’une image vaut 1 000 mots, mais elle vaut aussi une quantité infinie de connaissances en ingénierie.

dit Clark.

L’étude des restes de la coque arrière pourrait s’avérer utile pour la prochaine grande aventure de la NASA sur Mars – ramener les roches et le sol de Mars sur Terre pour une étude plus approfondie.

Cette mission, appelée Mars Sample Return, devra mettre deux terrestres à la surface – un rover pour collecter des échantillons de roche à forer par Perseverance, et une petite fusée pour lancer les échantillons en orbite pour qu’un autre vaisseau spatial les collecte pour les ramener .la terre.

Kenneth Farley, le scientifique du projet de la mission, a été fasciné non seulement par les images « vraiment spectaculaires » du matériel, mais aussi par ce que le matériel a atterri.

Fait intéressant, ces débris se sont retrouvés en contact entre les deux formations rocheuses au fond du cratère. Les deux formations, appelées Seitah et Maaz, sont toutes deux constituées de roches volcaniques. Mais sa composition est très différente. Seitah est riche en olivine qui a été établie à partir d’un magma épais, peut-être un lac de lave. Maaz, qui est au sommet et donc probablement plus jeune, a une composition similaire à la plupart des coulées de lave basaltique – pleine de minéraux connus comme le pyroxène et le plagioclase, mais avec peu ou pas d’olivine.

dit le Dr. Farley.

Les deux formations se rencontrent dans une ligne de rochers qui va de la couverture arrière à une zone juste à côté du parachute. Les scientifiques de la mission étaient tellement intrigués par la géologie qu’Ingenuity a fait un autre passage au-dessus de la ligne de démarcation entre Seitah et Maaz dimanche. Ces images seront renvoyées sur Terre jeudi.

La NASA a montré une éclipse martienne

Le rover Persévérance a également été occupé lors de ses voyages. Le 2 avril, il a pris une série de photographies de la petite lune martienne Phobos passant devant le soleil, une éclipse partielle par l’objet ressemblant à une pomme de terre.

Des mesures détaillées de l’orbite de Phobos donnent des indices sur la structure intérieure de Mars.