Hyundai IONIQ 5 : World Car of the Year est une ode à l’innovation électrique

Le concept d’une voiture moderne est actuellement une voiture électrique. Cependant, il y a des caractéristiques qui n’ont pas cessé d’être importantes. Sécurité, confort, économie, facilité d’utilisation et, surtout, longévité. De manière simple, nous pouvons rassembler tous ces adjectifs avec la Hyundai IONIQ 5. Ce véhicule a été considéré comme la voiture mondiale de 2022 et la voiture 100 % électrique de l’année. Pour ajouter à ce titre, son apparence a remporté le World Car Design of the Year.

Avec tous les attributs, notre essai s’est concentré sur les caractéristiques qui n’ont pas perdu de leur importance. Cette électrique est-elle vraiment si bonne ?

100% électrique « Presque parfait »…

Après plus de 500 kilomètres parcourus, notre avis est qu’il s’agit d’une voiture « presque » parfaite. En nous concentrant sur ce que nous avons mentionné dans l’introduction, nous voyons la Hyundai IONIQ 5 comme un véhicule qui pourrait révolutionner le secteur automobile. Mains sur le volant, pied sur l’accélérateur et… c’est parti !

La Hyundai IONIQ 5 est le premier modèle d’une sous-marque développée par Hyundai pour mettre en avant ses modèles électriques. En plus de refléter la beauté de l’innovation électrique et d’être le premier modèle doté de la nouvelle E-GMP (Electrical Global Modular Platform), ce nouveau pari du constructeur sud-coréen « redéfinit la façon dont les gens voient les voitures électriques ».

Malgré son look SUV, il s’agit d’un crossover distinctif et emblématique. Ses atouts sont bien définis : espace, technologie et sécurité.

Hyundai IONIQ 5 : La voiture électrique du moment

Il est arrivé à « révolutionner le secteur automobile » et à capter l’attention de ceux qui le croisent sur la route. Ce crossover urbain 100% électrique affiche un design élégant et futuriste, ce dernier s’inspirant du Concept 45, avec « des lignes épurées et des structures minimalistes ». Parallèlement à cela, il garantit une gamme impressionnante de technologies intelligentes.

La IONIQ 5 de Hyundai est un modèle à propulsion qui se comporte très bien, notamment en raison de son centre de gravité bas. L’ensemble de sa structure – 4,6 mètres de long, 1,9 mètre de large, 1,6 mètre de haut et un empattement de trois mètres – garantit un alignement premium : des feux avant et arrière à LED sous forme de pixels et des poignées rétractables, jusqu’à la coque en forme de capot, les garde-boue élégants avec une finition gris mat et les jantes en alliage léger de 19″.

Parallèlement à son look futuriste, Hyundai a sécurisé des éléments rétro, y compris des similitudes avec le Hyundai Pony.

De l’espace, plus d’espace… beaucoup d’espace

Si l’extérieur garantit déjà une apparence d’excellence, l’intérieur suit le même raisonnement et l’aligne sur le confort et l’habitabilité. La Hyundai IONIQ 5 dispose de deux écrans de 12,3 pouces, d’une intégration avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay, et d’une frise avec commandes indépendantes pour la climatisation électrique.

De plus, il comprend une affichage tête haute réalité augmentée qui rend toutes les informations pertinentes disponibles dans le champ de vision du conducteur.

Dans le but de faciliter la vie du conducteur, l’IONIQ 5 intègre la technologie Bluelink de Hyundai, qui permet la définition d’itinéraires et de profils d’utilisateurs, en plus de la recharge à distance et de la navigation jusqu’à la destination.

Les trois mètres qui séparent les essieux garantissent l’habitabilité que l’on retrouve normalement dans les gros véhicules. Cependant, les designers de Hyundai ont réussi à l’apporter à la IONIQ 5, à travers le Living Space Interior, assurant un très grand espace.

Autrement dit, les passagers peuvent facilement entrer et sortir du véhicule, et le coffre à bagages, d’une capacité de 527 litres, est porté à 1 587 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.





La Hyundai IONIQ 5 dispose d’un coffre à bagages avant, sur le capot, d’une capacité allant jusqu’à 57 litres. De plus, il dispose d’une caméra de stationnement arrière, de sièges avant électriques, chauffants et ventilés, ainsi que de divers systèmes d’aide à la conduite.

Systèmes d’aide à la conduite :

Assistance à la conduite sur autoroute (HDA 2) avec assistance au changement de voie

Régulateur de vitesse intelligent (SCC)

Assistance au maintien de voie (LFA)

Système de suivi de voie (LKA)

Système d’information sur la vitesse maximale (ISLA)

Système de contrôle automatique des feux de route (HBA)

Alerte de fatigue du conducteur (DAW)

Freinage d’urgence autonome (FCA) avec détection des véhicules, des piétons et des cyclistes

Jonction tournant

Changement de voie imminent

Lane-Change Side avec système de direction évasive

Alerte passager arrière (ROA)

Système d’aide au démarrage en côte (HAC)

Sept airbags, dont l’airbag central du conducteur

eCall

La IONIQ 5 est équipée, comme décrit dans les caractéristiques, de l’assistance à la conduite sur autoroute (HDA 2) et de l’assistance au changement de voie. Cette technologie place le véhicule 100 % électrique de Hyundai au niveau des véhicules à conduite autonome de niveau 2.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, la voiture lit les lignes de la route, identifie les véhicules qui l’entourent, maintient une vitesse fixe et prend la voiture sans l’intervention permanente du conducteur. Malgré cela, le système ne permet pas au conducteur de retirer ses mains du volant, avec des alertes chaque fois que l’absence de contrôle humain sur le volant est détectée.

L’un des détails qui font la différence sont les différents ports de charge, en fait, nous avons même une prise secteur à l’arrière de la cabine entre les sièges avant, les passagers trouveront quatre ports USB, un porte-gobelet et la possibilité de recharge sans fil aux smartphones.

Plus que cela, sous les sièges arrière se trouve une prise 220v et c’est grâce à celle-ci que l’électricité fournit de l’énergie 220v jusqu’à 3,6 kWh – que ce soit pour allumer un appareil, alimenter une maison en énergie, ou en recharger une autre véhicule électrique.

En plus de tout cela, le verre avant garantit une bonne luminosité dans l’habitacle, ainsi que le toit en verre panoramique en option.

Batterie et autonomie IONIQ 5 de Hyundai

C’est un point très important et c’est aussi là que Hyundai excelle. Selon les informations de la marque, la IONIQ 5 dispose d’une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 686 kilomètres en ville. En effet, dans ce type de trajet la voiture a une excellente consommation. D’après notre expérience, cependant, nous avons parcouru environ 450 kilomètres en milieu urbain et environ 400 kilomètres sur l’autoroute.

Nous n’avons pas pratiqué une conduite aussi parcimonieuse, nous n’avons pas roulé à basse vitesse. Disons que nous avons fait de la conduite dynamique comme toute personne le fera au quotidien, que ce soit à l’intérieur des villes ou même sur une autoroute.

En parlant d’autonomie, on notera que cette voiture 100% électrique est équipée d’une seule batterie de 72,6 kWh. Hyundai garantit une capacité de charge impressionnante : 800V. Cela permet une charge ultra-rapide jusqu’à un maximum de 220 kW en courant continu. Il est par exemple possible de recharger la IONIQ 5 de 10 à 80% en seulement 18 minutes, ou de garantir une autonomie de 100km en seulement 5 minutes.

En d’autres termes, à certains points de charge, il sera possible de recharger complètement la batterie de l’IONIQ 5 en un peu plus de 30 minutes. En revanche, dans une prise domestique, de 2,3 kW, le conducteur aura besoin d’environ 31 heures.

C’est là que cela fera toute la différence d’avoir un réseau avec des chargeurs rapides et de bonne qualité. Ce qui n’est pas encore une réalité dans notre pays. Malgré cela, en général, la voiture a de bonnes performances en matière de chargement dans les PCR.

Prix

Au Portugal, deux modèles sont disponibles, tous deux équipés d’une batterie de 72,6 kWh, la seule différence étant l’équipement. La version Premium coûte actuellement 49 800 € et la version Vanguard coûte 52 990 €. Hyundai propose actuellement un prix de campagne pour ces modèles, donc avec la campagne de financement sur le modèle Premium, la voiture coûte 46 800 € et la Vanguard 49 990 €.

Hyundai offre une garantie kilométrage illimité de 7 ans, valable pour le Portugal. Pour les autres pays, où le programme de maintenance du constructeur est respecté, la garantie est de 5 ans.

Hyundai IONIQ 5

En résumé…

En termes de performances, la voiture a une excellente maniabilité et réaction. Malgré le passage de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, ce qui n’est pas si rapide pour une voiture électrique, il faut considérer qu’on a affaire à une grande voiture spacieuse, très bien équipée et que tout cela a un poids (1985 kg). Cependant, c’est ce même poids qui projette une grande sensation de sécurité dans les mains du conducteur, ce qui n’est pas le cas des autres voitures électriques.

Nous avons vraiment aimé la performance, le design, le confort, la durabilité et cela fait une différence. Personne ne sera indifférent à la voiture en la conduisant. Nous avons moins aimé le logiciel d’infodivertissement, cela pourrait être plus raffiné, nous pensons que cela se produira dans une prochaine mise à jour. Nous avons également remarqué qu’Android Auto et Car Play, contrairement aux autres versions de la marque, nécessitent un câble et ne sont pas disponibles sans fil.

A l’heure où l’on propose des voitures électriques, c’est sans doute l’une des premières à retenir l’attention.