Kiboo – Balance de cuisine de Prozis qui n’a pas besoin de piles

En matière d’objets pour la maison, ce ne sont pas les « gadgets technologiques » qui manquent aujourd’hui aux effets les plus divers. Pour la cuisine, il y a des balances, des mixeurs, des friteuses, des machines à pop-corn, etc., qui ont leur partie intelligente.

Aujourd’hui, nous allons faire connaissance avec la balance de cuisine Kiboo, qui se distingue par le fait qu’elle n’a pas besoin de piles.

Avez-vous besoin d’une balance de cuisine fonctionnelle et précise, qui s’adapte n’importe où et donne même à votre cuisine un meilleur aspect d’innovation ? Ensuite, tu dois rencontrer le Prozis Kiboo, qui est alimenté par l’énergie cinétique et ressemble à du vrai bambou. En ce qui concerne l’énergie, l’utilisateur n’a qu’à déplacer la zone blanche pour que l’énergie soit générée.

De plus, cette balance a une base magnétique et peut être fixée, par exemple, au réfrigérateur. Il convient également de noter que Kiboo mesure en grammes et en onces, ainsi qu’en millilitres pour l’eau ou le lait.

Avec une capacité maximale de 5 kg et une résolution de 1 g, Kiboo est prêt à relever tous les défis de la cuisine.

En ce qui concerne les caractéristiques de cette balance, le point fort est le design pliable qui prend peu de place, la base magnétique pour pouvoir la placer sur la porte du réfrigérateur, la plateforme décorative en bambou est alimentée par énergie cinétique – sans pile/batterie et a une haute capacité et haute précision.

Caractéristiques principales de la balance de cuisine Kiboo

Capacité : 5 kg

Résolution : 1 g / 0,05 oz. / 1ml

Unités de mesure : g, oz, ml (eau/lait)

Dimensions : 127 × 118 × 36 mm

Poids : 195 grammes

