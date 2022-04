Les écrans de l’iPhone 14 Pro révèlent un nouveau design «pilule et trou» qui a remplacé l’encoche

Cela a commencé comme une rumeur encore peu précise. Ensuite, il est devenu un candidat solide pour la vérité et actuellement, bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, il semble déjà être le futur design de l’iPhone 14 haut de gamme. Apple sur l’iPhone 13 a déjà réduit l’encoche et sur l’iPhone 14, comme cela a été prédit, il adoptera l’écran avec une découpe au format tablette (ou pilule) et un trou.

Cette nouvelle découpe réduira considérablement la section de l’appareil photo et du capteur à l’avant du smartphone Apple 2022. Les captures d’écran des hypothétiques prochains iPhone 14 Pro et Pro Max le montrent.

Est-ce sur l’iPhone 14 Pro qu’Apple tue l’encoche ?

Des façades en verre pour les quatre modèles d’iPhone 14 seraient apparues sur le réseau social chinois Weibo. Peu de temps après, l’information a été partagée sur Twitter par @SaranByte.

Les lunettes révèlent non seulement la conception en forme de pilule et de trou pour les modèles Pro et 14 Pro Max, mais également des lunettes légèrement plus fines et un rapport d’aspect plus élevé pour ces modèles.

Comme prévu, l’image montre également que les modèles standard d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Max conserveront la même encoche que les modèles d’iPhone 13.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’image est légitime, les panneaux de verre avant sont conformes à toutes les rumeurs que nous avons entendues sur les nouveaux modèles d’iPhone jusqu’à présent. L’année dernière, par exemple, certains médias ont également partagé à l’avance des images « exclusives » d’une vitre avant pour tous les modèles d’iPhone 13 qui se sont avérées exactes.

La conception de la tablette (ou de la pilule) et de la perforation des modèles d’iPhone 14 Pro a été rapportée par plusieurs analystes, dont le consultant de l’industrie de l’affichage Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg.

Les autres caractéristiques du modèle iPhone Pro 2022 incluent une caméra arrière de 48 mégapixels, une caméra frontale mise à jour avec autofocus, et plus encore.