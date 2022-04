Les expéditions mondiales de PC commencent à se normaliser à mesure que les pénuries de composants diminuent

En un mot : Ces dernières années ont été une anomalie pour l’industrie du PC. La pandémie a forcé des millions de personnes à travailler à domicile, nombre d’entre elles devant mettre à niveau leurs ordinateurs ou acheter de nouvelles machines pour faire le travail. Le boom, ainsi que les restrictions actuelles de Covid, ont entraîné des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de composants qui ont rendu difficile l’achat de certains produits électroniques. Lentement mais sûrement, les choses commencent à revenir à la normale.

L’atténuation des problèmes de logistique et des pénuries de composants a aidé les fabricants à traiter les commandes en attente, et de nombreux travailleurs sont depuis retournés au bureau.

En conséquence, les choses évoluent plus facilement. Selon le dernier rapport de Counterpoint, les expéditions de PC ont chuté de 4,3 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 78,7 millions d’unités.

Lenovo a conservé sa position de premier fournisseur mondial sur la base des expéditions avec 18,2 millions d’unités expédiées. C’est une baisse de près de 9,5 % par rapport à la même période l’an dernier. HP a pris la deuxième place avec 15,9 millions d’ordinateurs expédiés, soit une baisse de 15,4 % d’une année sur l’autre. Dell et Apple, qui ont terminé troisième et quatrième, ont vu leurs livraisons augmenter de 1,5 % et 7,6 %, respectivement.

Vous avez probablement remarqué cette normalisation dans d’autres domaines également. La série Xbox de Microsoft est plus accessible que jamais, et le système a rapporté plus d’argent que toutes les autres consoles au dernier trimestre. Les GPU sont également plus disponibles qu’ils ne l’étaient dans la mémoire récente et se rapprochent également du PDSF.

