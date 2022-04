Dernière minute: les carburants baisseront de 20 cents le litre lundi

Comme nous l’avons vu, il y a chaque semaine de nouveaux scénarios concernant les prix du carburant.

Le premier ministre a annoncé lundi qu’il y aura une nouvelle réduction de la taxe sur les produits pétroliers (ISP) qui permettra de réduire le fardeau fiscal de 20 cents par litre, réduisant de 62 % l’augmentation du prix de l’essence et de 42 % de gazole.

Carburant : Si vous devez faire le plein de votre véhicule, attendez jusqu’à lundi

Dans son discours, à l’Assemblée de la République, le chef de file de l’exécutif a défendu que, « face à un scénario d’inflation – même temporaire -, le Gouvernement a agi rapidement et identifié des réponses pour faire face à cette crise, avec des moyens solides et efficaces. mesures économiques ».

Ces mesures, selon le Premier ministre, « permettront de contenir les prix de l’énergie et d’atténuer le choc inflationniste, de soutenir les familles et les entreprises et d’accélérer la transition énergétique, en protégeant la cohésion sociale et la croissance économique ».

Je peux donc annoncer que dès lundi prochain, la nouvelle baisse du FAI permettra de réduire le fardeau fiscal de 20 cents le litre, ce qui permettra une réduction de 62 % de l’augmentation du prix de l’essence et de 42 % de la hausse du prix du gazole subie par les consommateurs depuis octobre

Parmi les réductions d’impôts et de subventions, selon António Costa, la proposition de budget « prévoit plus de 1300 millions d’euros pour soutenir les entreprises et les familles ».

« Il s’agit donc d’un budget concret, destiné au vrai pays ; un budget qui nous permette de poursuivre le cap que nous nous sommes fixé, en nous adaptant à la nouvelle situation, sans dévier des grands objectifs nationaux », a-t-il soutenu.

Si vous devez faire le plein de votre véhicule, attendez jusqu’à lundi, car ce sera une bonne baisse des prix du carburant. La baisse sera d’environ 17 cents de plus le litre, en plus de la baisse de taxes précédente. Après tout, l’impact sera une réduction des prix de vente de l’essence et du diesel de plus de 20 cents.