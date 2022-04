Les dauphins militaires ont été utilisés par la Russie dans la guerre contre l’Ukraine

Les contours de la guerre qui se déroule en Ukraine vont bien au-delà de toute la violence qui nous parvient à la télévision à toute heure de la journée. Les stratégies militaires sont encore plus astucieuses que nous ne pouvons même l’imaginer.

L’Institut naval des États-Unis a publié des images qui semblent prouver que des dauphins entraînés militairement ont été placés à l’entrée du port de Sébastopol, en Crimée, dans la période précédant l’invasion de l’Ukraine.

La Russie semble avoir envoyé des «dauphins militaires» hautement qualifiés pour protéger son quartier général naval en mer Noire. Cette information a été avancée par Dailymail, après que l’Institut naval des États-Unis a révélé des images satellite montrant que les dauphins se sont rendus au port de Sébastopol, en Crimée, dans la période précédant l’invasion de l’Ukraine.

Apparemment, les dauphins sont utilisés par l’armée russe pour des opérations de « contre-plongée ». Ces mammifères ont une intelligence énorme et peuvent être entraînés pour des spectacles de zoo ainsi que des scénarios militaires. Selon le rapport, les dauphins ont été entraînés à l’océanarium d’État de Crimée et peuvent combattre les plongeurs envahisseurs, transporter des bombes et même poser des mines.

La Russie a pris le contrôle de l’unité des dauphins après avoir annexé la Crimée en 2014, et Moscou a déclaré que les mammifères avaient « fait défection » en Russie.

Des photographies suggèrent que la Russie a déplacé des dauphins à l’entrée de Sébastopol fin février, quelques jours avant le début de l’invasion à grande échelle le 24 février.

Les dauphins sont entraînés à des fins militaires depuis 50 ans

L’Union soviétique a commencé à former des dauphins militaires à Sébastopol il y a près de cinquante ans. Le port abrite la flotte russe de la mer Noire et plusieurs navires de guerre précieux, dont le Moskva avant de couler.

Les États-Unis ont également un programme Marine Marine Mammal basé à San Diego, créé en 1959, après avoir réalisé les capacités des grands dauphins à transmettre des messages et à identifier les menaces navales.