Apple fera face à des accusations antitrust de l’UE pour avoir bloqué des applications tierces de la technologie de paiement iPhone NFC

En bref : Apple a traité de nombreuses affaires antitrust en son temps, et maintenant il est prêt à en faire face à une autre. Cupertino doit être accusé cette semaine d’avoir enfreint la législation européenne sur la manière dont il exploite le système de paiement mobile Apple Pay. Si elle est reconnue coupable, l’entreprise pourrait être frappée d’amendes égales à 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

Le Financial Times écrit que les enquêteurs de l’UE dirigés par la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager accuseront Apple d’empêcher les fournisseurs de services tiers, tels que PayPal et les principales banques, d’accéder à son système de portefeuille mobile.

L’affaire, qui a été ouverte en 2020, concerne spécifiquement la technologie de paiement NFC (Near Field Communication) d’Apple dans les iPhones. La société conserve des paiements sans contact transparents exclusivement pour son service Apple Pay. Cela signifie que PayPal, Venmo et les banques ne peuvent pas offrir une expérience NFC similaire aux utilisateurs d’iPhone via leurs propres applications. Apple affirme que leur permettre un accès complet porterait atteinte à la sécurité et à la confidentialité de ses utilisateurs.

Apple n’est pas étranger aux allégations antitrust de l’UE. Il a été enquêté sur le fait de facturer à des tiers des frais de 30% pour l’hébergement de leurs applications sur l’App Store tout en faisant la promotion de ses propres services concurrents sur le marché. La commission a conclu qu’Apple avait enfreint les règles de concurrence de l’UE en avril 2021.

Apple fait également face à de nouvelles accusations antitrust dans l’Union européenne liées à une enquête antérieure sur le fonctionnement et la promotion de la musique en streaming au sein de l’écosystème Apple. L’enquête a été ouverte après une plainte déposée par Spotify en 2019.

L’UE a récemment approuvé la loi sur les marchés numériques, qui oblige les détenteurs de plates-formes comme Apple à permettre aux gens de télécharger des applications à partir de sources tierces, ou le chargement latéral, une pratique contre laquelle le PDG Tim Cook s’est longtemps rallié en raison du risque qu’il pose apparemment aux utilisateurs, et certainement pas parce que cela réduirait l’argent qu’Apple gagne sur l’App Store.