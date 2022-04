Paypal : règlement des litiges, réclamations et rétrofacturations

Lorsque l’on parle du service de paiement Paypal, l’une des bonnes considérations est le fait que ce service dispose d’un bon système pour les litiges, les plaintes et les rétrofacturations. Son utilisation est simple, mais dans ce tuto nous allons vous apprendre comment porter plainte, étape par étape.

Si jamais vous rencontrez un problème avec un produit ou un paiement, suivez ce tutoriel.

Si un client a payé un article et constate à la réception qu’il est très différent de celui attendu ou ne le reçoit pas du tout, il peut ouvrir un litige dans le Centre de résolution. Lorsque le litige ne peut être résolu, l’une ou l’autre des parties peut le transformer en réclamation dans un délai de 20 jours. À ce stade, PayPal s’impliquera directement et prendra une décision en utilisant les données fournies.

En termes de rétrofacturation, l’acheteur peut demander à l’émetteur de sa carte de crédit de débiter la rétrofacturation bancaire (un processus connu parmi les sociétés émettrices de cartes sous le nom de « rétrofacturation »). A ce stade, l’acheteur demande un remboursement à sa banque sans impliquer le vendeur.

Comment récupérer l’argent d’un achat PayPal ?

Pour accéder au Centre de résolution, cliquez ici et authentifiez-vous. Cliquez ensuite sur le bouton Signaler un problème.

Choisissez le produit puis cliquez sur Continuer.

Indiquez ensuite, à travers les options disponibles, quel type de réclamation vous souhaitez effectuer.

Dans le cas d’un paiement que nous avons l’intention de rembourser, après avoir indiqué le produit/service acheté, fournissez tous les détails demandés et possibles.

Indiquez si vous avez déjà informé/contacté le vendeur pour résoudre le problème.

Et puis cliquez simplement sur Continuer. Vous recevrez un e-mail indiquant que le dossier est en cours d’examen et que vous devriez recevoir une mise à jour sous peu.

PayPal est une société de paiement en ligne située à San Jose, Californie, États-Unis. Fondée en 1998 par Peter Thiel et Max Levchin, elle opère à l’échelle internationale et est l’une des plus importantes du secteur pour pouvoir effectuer des paiements rapides et aider à envoyer de l’argent.