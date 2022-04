Instagram teste la possibilité d’épingler des publications sur le profil

Instagram explore une nouvelle fonctionnalité qui, si elle fonctionne comme prévu, permettra aux utilisateurs d’épingler des publications en haut de leur grille de profil.

La fonctionnalité sera toujours en phase de test et ne devrait être disponible que pour certains utilisateurs.

Comme avancé par TechCrunch, Instagram explore une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’épingler des publications en haut de leur grille de profil. Ceux qui ont été sélectionnés par la plateforme, trouvent la fonctionnalité dans l’option « Placer sur le profil », disponible à partir des trois points dans le coin supérieur droit des publications.

Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens de poster des messages sur leur profil.

Un porte-parole de Meta a déclaré à TechCrunch.

Actuellement, les utilisateurs disposent de faits marquants, ce qui leur permet de publier des histoires sur leur profil. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité testée par Instagram donnera la possibilité de mettre en avant des publications spécifiques, qui seront postées en haut de la grille de profil.

Selon Digital Trends, les tests interviennent plusieurs mois après que l’ingénieur Alessandro Paluzzi a révélé qu’Instagram développait une idée similaire.

Bien que cela puisse être un atout pour de nombreux utilisateurs qui utilisent la plateforme de manière professionnelle, la fonctionnalité est encore en phase de test et, par conséquent, cela peut prendre un certain temps pour être lancé, voire pas du tout.

En plus de cela, Instagram testera également une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de découvrir plus facilement, ainsi que de soutenir, des causes sociales via des hashtags.

A lire aussi :